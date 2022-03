“Decisione ingiusta”: caos Vitesse-Roma, occhio alle polemiche

Nonostante la vittoria in Olanda in casa Roma continuano le polemiche con alcuni giocatori che non hanno gradito l’arbitraggio nel match.

Vittoria importante della Roma in Olanda. I giallorossi hanno vinto di misura contro il Vitesse grazie ad una rete arrivata nel finale del primo tempo con Sergio Oliveira. La squadra capitolina ha ottenuto un risultato importante, nonostante la sofferenza, facendo un importante passo in avanti in vista della sfida dell’Olimpico.

Prima del match c’erano state le polemiche per il campo ‘in condizioni pietose’ a detta del tecnico giallorosso Mourinho. Nel post partita i giallorossi si sono lamentati anche dell’arbitraggio ed in particolare dell’espulsione per doppia ammonizione del portoghese Sergio Oliveira.

L’autore del gol ha parlato nel post partita ed ha criticato la decisione dell’arbitro ai microfoni di Sky Sport: “La mia espulsione non è giusta perchè non ho toccato l’avversario, ma non fa niente e ci prendiamo la vittoria”.

Roma, Oliveira protesta per l’arbitraggio e non solo

Dopo Mourinho anche Oliveira ha commentato le condizioni del campo ed ha criticato il campo olandese affermando: “Il campo non era in buone condizioni e tecnicamente non abbiamo fatto una partita bellissima, ma abbiamo avuto il giusto atteggiamento”.

Poi il calciatore ha continuato: “Stiamo lavorando tutti i giorni per migliorare, il mister ci fa capire continuamente quello che vuole e stiamo facendo un buon percorso. In otto partite non abbiamo mai perso, ovviamente i tifosi vogliono che giochiamo sempre bene ma a mio parere stiamo facendo abbastanza bene”.