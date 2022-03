Inter, l’infortunio al polpaccio rovina i piani di Inzaghi: il top è in dubbio

Novità per Simone Inzaghi in merito alle condizioni del big dell’Inter, dopo la gara di Champions League contro il Liverpool.

La vittoria contro il Liverpool non è servita ai nerazzurri. La squadra di Inzaghi con la rete di Lautaro Martinez e in dieci, dopo l’espulsione di Alexis Sanchez, è riuscita a vincere 1-0 ad Anfield ma la qualificazione ai quarti di finale di Champions League l’ha comunque ottenuta il Liverpool. Il 2-0 a San Siro da parte degli uomini di Klopp è stato fatale.

Una sconfitta che non fa perdere convinzione al gruppo, consapevole del dentro/fuori tipico di competizioni di tale portata. Tuttavia, una conseguenza c’è stata e riguarda la condizione fisica di Marcelo Brozovic.

Al 75′ della partita, infatti, il giocatore ha lasciato il terreno di gioco a causa di un affaticamento muscolare al polpaccio destro. Le condizioni del croato sono state monitorate e analizzate per la ripresa del campionato.

Inter, le condizioni di Brozovic dopo l’infortunio al polpaccio

Secondo quanto riferisce ‘SKY Sport’, l’allarme è da considerare in parte rientrato. Gli esami strumentali effettuati per approfondire la natura dell’infortunio hanno dato esito negativo. Tuttavia, il giocatore ha comunque svolto seduta d’allenamento differenziata rispetto ai compagni, ad Appiano Gentile.

Quest’ultima notizia non è la migliore, in vista dell’impegno di campionato contro il Torino. Toccherà a Simone Inzaghi valutare fino a domenica le condizioni del calciatore. Insieme all’allenatore e allo staff medico, infatti, Brozovic considererà i progressi e la possibilità di correre o meno il rischio. La sensazione al momento in casa Inter è che il recupero sia possibile, a differenza di de Vrij. Anche il difensore ha sofferto un problema simile al compagno di squadra sempre contro il Liverpool, ma la diagnosi nel suo caso è chiara. L’olandese non sarà della partita contro il Torino, a causa di una distrazione muscolare al soleo della gamba sinistra.