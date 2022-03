Juventus, rivoluzione in arrivo: ecco il piano di Allegri

La sfida tra Sampdoria-Juventus potrebbe costringere Allegri a dover fare a meno ancora di diversi infortunati. Il tecnico bianconero potrebbe fare i conti anche con l’assenza di Cuadrado dopo il recente attacco febbrile

La Juventus è pronta a spingere il piede sull’acceleratore in vista delle ultime 10 giornate di campionato per cercare di tenere vive le speranze qualificazione alla prossima Champions League e ai timidi sogni scudetto.

In vista della sfida del Marassi contro la Sampdoria, il tecnico bianconero dovrà fare a meno di Dybala, il quale difficilmente recupererà dal nuovo problema muscolare al flessore. L’argentino dovrebbe tornare a disposizione in occasione della sfida di Champions League contro il Villareal.

Nelle ultime ore, inoltre, Cuadrado ha accusato un attacco febbrile che potrebbe costringerlo ad alzare bandiera bianca in vista della sfida contro la Sampdoria, match valido per la 29^ giornata di Serie A.

Sampdoria-Juventus, le probabili formazioni e l’emergenza infortuni

Non solo Cuadrado e Dybala, Allegri, come noto, dovrà fare a meno anche di Bonucci, Chiellini e Zakaria. I due difensori sperano di recuperare in occasione del match contro il Villareal, mentre il centrocampista svizzero potrebbe tornare in campo tra circa 15 giorni. Lungo stop, invece, per McKennie, il quale tornerà in campo solamente nel corso della prossima stagione. Contro la Sampdoria, qualora Cuadrado dovesse alzare bandiera bianca, giocherà Bernardeschi. Ecco le probabli formazioni della 29^ giornata.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo. All. Giampaolo

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Bernardeschi, Vlahovic, Morata. All. Allegri