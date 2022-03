L’Osasuna di Cruz sfida il Barcellona: atteso un gran match al Camp Nou

E’ molto attesa la sfida del Camp Nou tra Barcellona ed Osasuna, due dei club più in forma del campionato spagnolo. Xavi vuole il successo

Dal giorno del suo approdo come allenatore del Barcellona, Xavi ha letteralmente svoltato il club catalano. I blaugrana avevano iniziato malissimo la stagione con l’addio di Lionel Messi che aveva tormentato l’ambiente e Koeman che faticava a trovare la quadra. Xavi ha invece mostrato grande bravura nell’utilizzare diversi giovani talenti della Masia e complice importanti acquisti a gennaio ha letteralmente svoltato il Barca.

Dopo lo stop in Europa League, per certi versi sorprendente, contro il Galatasaray, gli spagnoli domenica sera ospiteranno l’Osasuna in un match molto interessante.

Si affrontano il quarto miglior attacco contro la settima miglior difesa, ma soprattutto si sfidano due squadre in grande forma. La formazione di Xavi è reduce da 7 vittorie e 4 pareggi e non perde un match in campionato addirittura dallo scorso 4 Dicembre. Gli ospiti invece hanno una difesa imperforabile e soprattutto nelle ultime gare hanno mostrato il proprio muro difensivo. Nell’ultimo match di campionato l’Osasuna ha battuto 1 a 0 il Villarreal, prossimo avversario in Champions League della Juventus.

Barcellona, al Camp Nou arriva una delle squadre più in forma

Tra le squadre di medio-bassa classifica l’Osasuna è la miglior difesa del campionato e deve ciò soprattutto a Sergio Herrera in porta ed a Juan Cruz in difesa, giocatore che ha rimesso al centro a Dicembre e che sta aiutando molto il club iberico.