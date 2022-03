Chelsea, inizia la fuga? Il primo addio può spiazzare tutti

Le sanzioni che stanno colpendo il Chelsea rischiamo di causare il primo addio. E potrebbe favorire proprio una storica rivale dei Blues.

La situazione in casa Chelsea non è delle migliori. Le sanzioni che stanno colpendo Roman Abramovich, proprietario dei Blues, a causa del confitto che sta avvenendo in Ucraina, stanno condizionando e non poco il futuro della squadra londinese.

Nonostante la calma apparente che il tecnico Tuchel sta cercando di infondere nei suoi giocatori, nelle ultime ore è arrivata una notizia che potrebbe coinvolgere proprio l’allenatore. Nonostante le dichiarazioni dopo il match contro il Norwich, il tecnico ex PSG potrebbe essere il primo a lasciare il club.

Secondo il Telegraph Tuchel sarebbe finito nel mirino della storica rivale del Chelsea: il Manchester United. I Red Devils infatti sono alla ricerca di un nuovo tecnico. L’arrivo di Rangnik era già stato preventivato come un qualcosa ad interim e quindi a giugno il club di Manchester United dovrà necessariamente guardarsi attorno per trovare un nuovo tecnico.

Chelsea, Tuchel allo United? A Manchester valutano

Non solo Tuchel però. La situazione del tecnico campione d’Europa e del Mondo è ancora tutta in divenire. Non è escluso quindi che possa rimanere al Chelsea anche perché, dichiarazioni dello stesso Tuchel, lui a Londra si trova benissimo. Certo, la situazione ‘politica’ potrebbe mettere tutto in discussione, ma lo United deve necessariamente valutare anche altri profili, evitando il rischio di rimanere con il cosidetto cerino in mano.

Gli altri due nomi caldi corrispondono comunque a tecnici dall’alto profilo e dalla lunga esperienza nonostante la giovane età. La prima alternativa è quella di Maurizio Pochettino, colui che ha preso il posto di Tuchel al PSG. Secondo nome in lista è invece quello di Erik Ten Hag, tecnico dell’Ajax, che in Olanda sta facendo molto bene.