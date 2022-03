Donnarumma non si trattiene: PSG, il messaggio fa il giro del web

Dopo le tantissime polemiche e critiche sull’episodio con Benzema, Donnarumma ha scritto un messaggio sui social.

La settimana del calcio europeo è stata contraddistinta dall’eliminazione dalla Champions League del PSG. Dopo la vittoria dell’andata per 1-0, i parigini hanno perso al Bernabeu 3-1 contro il Real Madrid. La squadra di Pochettino era passata anche in vantaggio nell’arco del primo tempo con Mbappé, ma poi è caduta nella seconda frazione di gara sotto i colpi di Karim Benzema.

L’uscita del PSG dalla massima competizione europea ha fatto tantissimo rumore, soprattutto dopo la super campagna acquisti che ha portato sotto l’ombra della Torre Eiffel calciatori come Messi, Sergio Ramos, Hakimi e Donnarumma. Proprio il portiere italiano è stato protagonista dell’episodio che ha cambiato le sorti della qualificazione.

Donnarumma, difatti, si è fatto soffiare il pallone da Benzema, dando così il via all’azione del primo gol del francese. Il PSG ha protestato tantissimo per il mancato fischio dell’arbitro per il presunto fallo dell’attaccante ai danni dell’estremo difensore, che è ritornato sull’episodio del Bernabeu.

PSG, il messaggio di Donnarumma sui social: “Da questi momenti di difficoltà che si viene fuori più forti”

L’ex calciatore del Milan, infatti, ha lasciato ad ‘Instagram’ il suo pensiero sull’episodio con Benzema e sulle successive critiche subite: “L’uscita dalla Champions League è stata un duro colpo da digerire. Gli ultimi due giorni non stati semplici, ma è proprio da questi momenti di difficoltà che si viene fuori più forti”.

Il post di Donnarumma si conclude con il tentativo del calciatore di caricare tutto l’ambiente parigino: “Ora dobbiamo pensare al presente, ovvero a vincere la Ligue 1, dando tutto come ho sempre fatto per questa maglia, per questo Club e per i nostri sostenitori. Ripartiamo subito insieme! Allez Paris”.