“Con certe malizie…”: Buffon netto su Donnarumma, tifosi spiazzati

Resta critica la situazione vissuta a Parigi da Donnarumma dopo l’errore in Champions: intanto arriva l’inatteso commento di Buffon.

Continuano ad essere giorni complicati in Francia per Gianluigi Donnarumma, finito nella bufera a causa dell’errore commesso in Champions League che ha favorito la rete del pareggio di Karim Benzema e spianato la strada alla rimonta del Real Madrid. Una défaillance grave, costata al Paris Saint Germain l’eliminazione dal torneo e che ha fatto finire l’ex Milan inevitabilmente nel mirino della critica.

A parlare della situazione attualmente vissuta dal portiere è stato Gianluigi Buffon il quale attraverso un’intervista concessa al ‘Corriere dello Sport’, lo ha sì difeso sottolineando però un aspetto in cui Donnarumma deve ancora migliorare. “In Europa non te lo fischiano mai, in Italia è probabile con il ricorso scrupoloso al Var. Gigio fosse rimasto un po’ più lucido o se possedesse certe malizie, restando a terra qualcosa avrebbe ottenuto. Quanti ne abbiamo visti, di furbetti”.

L’estremo difensore, dopo il contatto avuto con il francese, anziché enfatizzare gli effetti del contrasto si è subito rialzato provando a neutralizzate il tiro che ha poi portato all’1-1. “È stato onesto. Rialzandosi subito ha dato un chiaro segnale all’arbitro: impatto irrilevante” le parole rilasciate da Buffon, che poi ha proseguito la propria analisi.

Donnarumma, le parole di Buffon sulla sua situazione

Secondo l’ex Juventus, a prescindere da quanto accaduto mercoledì, il valore di Donnarumma resta alto. “Ha fatto una cagata? Amen. Non riduce il valore del giocatore. Speriamo che non ne faccia cinque all’anno, perché allora – sì – il discorso cambierebbe radicalmente. Ma è un’ipotesi che riguarda tutti, non soltanto Gigio. Uno o due errori a stagione sono fisiologici”.

Le critiche, come detto, sono inevitabili. “Gigio si è esposto, facendo una scelta chiaramente impopolare, che comunque va rispettata. Ha voluto alimentare la sua ambizione, cosa che non è piaciuta a tantissimi, gli stessi che non aspettavano altro per dargliela secca nei denti. Il guaio, lasciamelo dire, non sono i francesi che godono, ma i tanti italiani che lo aspettavano al varco”. Ora starà a Donnarumma rialzarsi. Intanto la Juventus è tornata a seguito con grande interesse.