“Era fallo!”: Napoli-Milan, uno degli azzurri riaccende la polemica

Non si spengono le polemiche sull’arbitraggio di Napoli-Milan. Adesso un azzurro torna sull’episodio controverso del rigore non dato.

Napoli-Milan ha visto al vittoria sul campo dei rossoneri che, grazie al gol di Giroud, hanno portato a casa i tre punti dal Diego Armando Maradona di Napoli. Il match ha però visto una doppia polemica per due calci di rigore non concessi, uno per parte, dall’arbitro Orsato.

A mente fredda uno dei protagonisti degli episodi, l’attaccante del Napoli Victor Osimhen, è tornato sul fatto. “Ovviamente era fallo!” ha dichiarato ai microfoni di Radio Kiss Kiss riguardo il contatto in area di rigore rossonera che l’ha visto coinvolto assieme a Tomori. “Non ho simulato, il contatto c’è stato. Se avessi simulato avrei dovuto prendere il giallo.”

Osimhen poi rincara la dose: “Ho aspettato convinto che l’arbitro andasse al VAR a rivedere. Non è stato così.” Poi una parziale marcia indietro: “Alla fine l’arbitro ha deciso in questo modo, purtroppo non possiamo farci nulla, va accettato e basta.”

Osimhen carica il Napoli: “Scudetto? Ci crediamo”

Il ko con il Milan è stato solo un incidente di percorso, ne è convintissimo il centravanti azzurro: “Nonostante la sconfitta col Milan ci crediamo ancora allo Scudetto. Anche i tifosi devono crederci. Da qui alla fine della stagione affronteremo tante altre gare difficili, ma possiamo rientrare in gioco. Siamo consapevoli della nostra forza e di cosa possiamo ottenere.”

Infine un passaggio sul suo ambientamento qui in Italia: “Sapevo che l’impatto con il calcio italiano sarebbe stato importante. Al mio arrivo ho studiato molto gli altri attaccanti. So che devo ancora migliorare molto. Per questo l’apporto di Spalletti è fondamentale, il mister mi sta aiutando tantissimo in questo senso. Posso solo ringraziarlo, non solo a nome mio, ma anche a nome di tutti i compagni di squadra.”