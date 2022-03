Alle 20.45 spazio all’ultimo anticipo di questo sabato di Serie A. Allo Stadio Meazza in San Siro scendono in campo Milan ed Empoli.

La lotta per la vetta si fa sempre più interessante. Ci avviciniamo ormai alla fase finale della stagione, e ci sono Milan, Inter e Napoli (con la Juventus appena dietro) pronte a fare di tutto per cercare di arrivare al risultato ultimo finale, ovvero lo Scudetto. Nelle ultime settimane abbiamo visto anche degli scontri importantissimi, come la vittoria del Milan nello stadio Maradona contro gli azzurri di Spalletti.

E stasera tocca ancora ai ragazzi di Pioli, che arrivano dopo la vittoria della Juventus contro la Sampdoria. Per i rossoneri la sfida è complessa, visto che l’Empoli di Andreazzoli ha fatto un buon cammino fino a questo momento. Vero è, però, che proprio i toscani non vincono in campionato addirittura dal 12 dicembre. Che questo trend negativo possa spezzarsi proprio in quel di Milan? Un’eventualità che ovviamente non si augura Stefano Pioli.

Milan-Empoli, le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Florenzi; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Luperto, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Henderson; Pinamonti. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.