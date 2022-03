Milan, Maldini e Pioli spiazzati: la dichiarazione fa infuriare i tifosi

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa in casa Napoli in vista della trasferta contro l’Hellas Verona ed è tornato sul Milan

Sfida importante per il Napoli di Luciano Spalletti che sarà domani impegnato in un’insidiosa trasferta contro l’Hellas Verona. Il club azzurro, dopo il ko contro il Milan, ha bisogno necessariamente dei 3 punti per restare in lotta scudetto.

Il tecnico toscano ha parlato in conferenza stampa di tanti temi ed ha lanciato una frecciata non da poco alla squadra guidata da Stefano Pioli:

“E’ una partita che ho rivisto più di altre, ci trovo che il Milan lotterà per lo Scudetto fino in fondo e loro prima di tutto hanno provato a non far rendere il Napoli come al solito. Questa squadra è venuta a Napoli per non farlo essere il Napoli vero e non per vincere la partita. Non ci ha tolto sicurezze, col Milan abbiamo fatto anche delle cose buone”.

Non solo Milan, Spalletti parla del prossimo match

Il tecnico azzurro ha parlato di tante cose e del periodo della squadra azzurra. Il Napoli tende a sprecare i momenti più ghiotti ed opportunità che portano gli azzurri in alto. Contro il Milan la squadra aveva l’opportunità di salire in vetta alla classifica, ma ancora una volta l’opportunità è stata mancata:

“Problema psicologico? “L’ho detto prima, prima di tutto non dobbiamo vivere di rimpianti. Abbiamo preso troppi gol dalle mischie e serve avere tutti l’atteggiamento del difensore, in questo ogni tanto concediamo. Già il dispiacere di non fare risultato, ma noi abbiamo quelle qualità lì, riconoscibili, che dobbiamo usare altrimenti se andiamo sulle non-qualità poi diamo vantaggio ad altri”.