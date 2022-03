Kessie va al Barcellona? Il Milan ha già pronto il suo erede

Il Milan di Maldini e Massara ha deciso già l’erede Kessie, che è sempre più vicino ad accordarsi con il Barcellona.

Dopo la gran vittoria di domenica sera contro il Napoli nel big match Scudetto, il Milan è ritornato da solo in vetta alla classifica. I rossoneri hanno un punto di vantaggio sull’Inter seconda che, però, deve ancora recuperare ancora il match dell’Epifania contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Il Milan ha disputato un’ottima partita contro il Napoli, arrivato con la zampata di Giroud ad inizio del secondo tempo. Per Pioli ci sono altre ottime notizie, visto che proprio l’attaccante francese, infortunatosi contro i partenopei, si è allenato in giornata e ci sarà domenica per la sfida di San Siro contro l’Empoli di Andreazzoli.

Non solo Giroud, ma anche Romagnoli ed Ibrahimovic, ritornato in campo per pochi minuti domenica con il Napoli, stanno recuperando. In casa Milan non ci sono discorsi solo di campo, ma anche di calciomercato. L’addio di Kessie, infatti, il cui contratto con il ‘Diavolo’ scadrà il prossimo 30 giugno, a fine stagione è quasi certo.

Milan, scelto l’erede di Kessie: Pobega ritornerà rossonero

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’ivoriano è vicino ad accordarsi con il Barcellona. Ma Maldini e Massara non vogliono farsi trovare impreparati, visto che già stanno cercando il possibile sostituto di Kessie. Come quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, Pobega ritonerà al Milan a fine stagione dal prestito al Torino.

Pobega sta disputando una gran stagione con il Torino di Juric, dove ha segnato 4 gol, e fornito un assist vincente, nelle 24 partite giocate con la maglia dei granata. Il centrocampista italiano ha convinto con le sue prestazioni sia Maldini e Massara e l’anno prossimo farà parte del gruppo di Stefano Pioli.