Lazio-Venezia, salta il match e va sotto i ferri: pessima notizia per i tifosi

Alla vigilia di Lazio-Venezia emerge l’assenza causa infortunio di uno dei protagonisti più attesi della sfida: il club ora è nei guai.

Lazio-Venezia, in programma lunedì sera all’Olimpico di Roma, chiuderà una giornata che propone numerose sfide che incrociano alta e bassa classifica. La corsa per lo Scudetto e per l’Europa passa anche, inevitabilmente, dalle sfide che le big devono sostenere con chi è impegnato nell’insidiosa lotta per non retrocedere.

La sfida dell’andata al Penzo di Venezia si è conclusa 3-1 per l’Aquila, squadra decisamente più quotata nonostante gli alti e bassi che hanno caratterizzato la prima stagione con Maurizio Sarri in panchina. E anche per lunedì i capitolini partivano ovviamente con il favore del pronostico.

A rendere ancora più improbabile la possibilità che il Venezia possa lasciare l’Olimpico con preziosi punti in tasca per la salvezza arriva anche il bollettino medico. Che priva la squadra guidata da Paolo Zanetti, a -4 dal quart’ultimo posto, di uno dei suoi punti fermi. L’esperto portiere argentino Sergio Romero non solo salterà la sfida con la Lazio, ma potrebbe aver già chiuso la sua stagione.

Lazio-Venezia, Romero out: stagione finita?

Arrivato a ottobre da svincolato, rinforzo scelto dal Venezia per aumentare il tasso di esperienza di una squadra che da subito era apparsa molto acerba per la Serie A, Romero potrebbe aver concluso la sua esperienza in Laguna domenica scorsa, dopo la sconfitta con il Sassuolo per 4-1.

Il Venezia infatti ha comunicato sul proprio sito ufficiale che in mattinata il portiere è stato sottoposto a un intervento artroscopico necessaria per rimuovere alcuni corpi mobili all’interno dell’articolazione del ginocchio destro. L’operazione è andata in scena a Barcellona e ha avuto esito positivo.

I tempi di recupero però potrebbero essere molto lunghi e mettono nei guai il Venezia. A febbraio i lagunari avevano già perso per infortunio fino a fine stagione il portiere di riserva Luca Lezzerini. Così, in Venezia-Lazio, Zanetti dovrebbe affidarsi alla terza scelta, il 37enne finlandese Niki Mäenpää. E la salvezza diventa sempre più difficile.