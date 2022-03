Mondiali, il suggerimento che può far comodo all’Italia di Mancini

Un grande nome del nostro calcio recapita un suggerimento al ct Roberto Mancini in vista dei playoff che per l’Italia valgono i Mondiali.

Il prossimo 24 marzo è una data cerchiata in rosso nel calendario di tutti gli appassionati di calcio italiani. Sarà infatti in quella data, nella cornice di un Renzo Barbera di Palermo che potrà essere pieno in ogni ordine di posto, che la Nazionale campione d’Europa si giocherà il primo round dei playoff validi per andare ai Mondiali di Qatar 2022.

L’Italia si trova a dover affrontare questo doppio spareggio – in caso di vittoria sulla Macedonia del Nord ci sarà la vincente di Turchia-Portogallo – dopo un’estate, quella del 2021, che sembrava averla riportata tra le grandi del mondo dopo la strepitosa vittoria degli Europei.

Un successo che per molti avrebbe dovuto rappresentare la base su cui costruire un futuro roseo anche in Qatar. Un torneo che a oggi l’Italia rischia di non riuscire neanche a disputare. E anche se per i suoi giocatori mister Roberto Mancini rappresenta una garanzia, la paura di mancare ancora l’appuntamento iridato è tanta.

Italia, Sacchi ha un consiglio per Mancini

Ma cosa è successo? Per Arrigo Sacchi, protagonista di una bella intervista nell’edizione odierna del Corriere della Sera in cui ha parlato anche di Donnarumma, il commissario tecnico potrebbe aver commesso un errore: “Con la vittoria degli Europei Mancini ha fatto un capolavoro, ma poi avrebbe dovuto cambiare qualcosa.”

Sacchi cita il motto “se una cosa funziona correggila” del saggista Peter Drucker. Quindi afferma che l’Italia dopo il successo si è ritrovata a dover sostenere pressioni a cui non era abituata: “Abbiamo vinto, ma è mancata l’attitudine a gestire quella vittoria. Per questo credo che sarebbe dovuto cambiare qualcosa”. Chissà se Mancini, in vista dei playoff, raccoglierà il consiglio del grande ex.