Roma, già un colpo per l’estate: definito l’accordo, esulta Mourinho

In casa Roma si guarda già alla prossima finestra di mercato. E cosi ecco già un colpo per Mourinho in vista dell’estate.

La Roma ha tanto ancora da dare in una stagione dove servirà mettere insieme tutte le energie necessarie per centrare il colpo grosso, quel piazzamento europeo che garantirebbe alla squadra di Mourinho di proseguire il processo di crescita cominciato da qualche anno. Certo, l’impresa è assai ardua perchè il traffico è sostanzioso in quella zona della classifica, ma in casa Roma hanno ben in mente cosa fare per centrare l’obiettivo.

Le ultime due vittorie consecutive per i giallorossi testimoniano un momento positivo per la squadra giallorossa, che dovrà proseguire il trend per tenere il passo delle rivali in zona Europa. Atalanta, Lazio, più distaccata in avanti la Juventus ma al tempo stesso anche la Fiorentina, tutte squadre che fino alla fine si giocheranno insieme alla Roma i primi sei posti. Il club attende, ma nel frattempo non si ferma e costruisce il futuro.

Roma, colpo tra i pali: definito l’accordo per Svilar

Al netto di come la Roma chiuderà questa stagione, Tiago Pinto continua a tenere gli occhi aperti sul mercato. Mancano ancora tanti mesi alla prossima sessione estiva, ma ogni occasione può essere colta in qualsiasi momento. Lo sanno bene in casa Roma, dove in queste ore si è definito già in un colpo per la prossima estate.

La società ha messo concretamente le mani su Mile Svilar, portiere classe 1999 che milita nel Benfica. Come riportato da Sky Sport, la Roma ha ormai definito l’accordo con l’estremo difensore che ha deciso di non rinnovare il contratto con i portoghesi. Arriverà nella capitale, dunque, a parametro zero.