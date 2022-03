Crisi Chelsea, ne approfitta la Juve: due nomi nel mirino

La situazione del Chelsea potrebbe creare scenari di mercato inaspettati. Molti club pronti ad approfittarne, uno su tutti la Juve.

La complicata situazione in casa Chelsea, legata a doppio filo alle sanzioni comminate al patron Roman Abramovich per il conflitto che in questi giorni sta avvenendo in Ucraina, rischia di avere molte ripercussioni sul mercato.

Già il tecnico Tuchel era stato dato come possibile partente, destinazione Manchester United per il dopo Rangnick, adesso anche altri membri del Chelsea potrebbero fare le valigie. Logicamente una rosa come quella dei Blues, campione d’Europa e campione del mondo in carica, fa gola a moltissime big, pronte ad approfittarne per accaparrarsi i pezzi pregiati.

Come riporta Tuttosport nella sua edizione odierna, anche i club nostrani potrebbero approfittare della situazione e guardare in casa Chelsea. Tra tutti c’è un club che potrebbe beneficiarne più degli altri, pronto a guardare a Londra per sistemare alcune situazioni in sospeso riguardo la propria rosa: la Juve.

Juve, pronto il doppio colpo dal Chelsea?

I bianconeri, protagonisti di un mercato di gennaio scoppiettante, hanno già messo in cantiere il primo colpo per la prossima stagione: Gatti del Frosinone. Accanto al giovane difensore centrale però il club di Agnelli vorrebbe fare altri innesti soprattutto a centrocampo. Ecco che la situazione del Chelsea potrebbe fornire un clamoroso assist.

Il principale obiettivo secondo Tuttosport sarebbe l’ex Napoli Jorginho. Il centrocampista classe ’91, oltre ad essere un profilo di alto valore internazionale, risolverebbe anche la grana centrocampo, fornendo ad Allegri un regista di qualità. L’altro nome che potrebbe prendere la via di Torino è invece il terzino Emerson Palmieri. Anche lui, come Jorginho, naturalizzato italiano. Attualmente Palmieri è in prestito al Lione e potrebbe non tornare proprio a Londra, ma accasarsi direttamente allo Juventus Stadium.