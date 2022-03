La Juve fissa l’incontro con il big: Agnelli prepara lo sgarbo al Milan

Calciomercato Juve, il club prepara l’incontro con il big: lo sgarbo al Milan potrebbe davvero concretizzarsi. Ecco le ultime

La Juventus cerca un ulteriore innesto per il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Dopo l’arrivo di Denis Zakaria e di Dusan Vlahovic nel reparto offensivo, che si sono concretizzati nel corso del mercato invernale, il big è già entrato del mirino. L’accordo potrebbe chiudersi e rappresentare così una beffa per il Milan.

Il Milan insegue da tempo Renato Sanches, attuale giocatore del Lille. Su di lui, tuttavia, specialmente negli ultimi giorni si è fatto sempre più concreto anche l’interesse della Juventus, a cui un innesto di questo tipo per il centrocampo farebbe molto comodo.

La sfida di calciomercato tra bianconeri e rossoneri ora potrebbe entrare seriamente nel vivo. Secondo ‘Tuttosport’, l’incontro tra la Juventus e l’entourage del giocatore sarebbe adesso molto vicino. Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene starebbero quindi preparando lo sgarbo ai rossoneri.

Calciomercato Juve, i bianconeri preparano lo sgarbo ai danni del Milan: incontro fissato per Renato Sanches

Ora sembra che la Juventus faccia davvero sul serio per Renato Sanches, nonostante l’infortunio rimediato qualche giorno fa dal giocatore. Il centrocampista centrale, che potrebbe giocare anche a destra o come trequartista, piace ad Allegri e la società avrebbe perciò fissato un incontro con l’entourage del calciatore entro la fine di marzo.

Ciò risulterebbe come un pesante sgarbo nei confronti del Milan, club italiano che per primo si è mosso per avere Renato Sanches in squadra. A gennaio, infatti, i rossoneri avevano anche presentato un’offerta al Lille (club proprietario del cartellino). Le cifre si aggiravano intorno ai 20 milioni di euro più bonus. L’affare, però, non si è poi concretizzato e la Juventus ora vorrebbe seriamente approfittarne. Molto passa a questo punto per la volontà dello stesso giocatore.