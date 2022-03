Mondiali, anche l’Italia in ansia: la tegola preoccupa Mancini

Italia e Mancini in ansia in vista delle qualificazioni ai Mondiali: tegola in casa della Fiorentina, il giocatore lascia il campo

È successo tutto in Fiorentina-Bologna e lo scontro di gioco ora preoccupa anche la Nazionale Italiana. Roberto Mancini spera non sia nulla di grave per il giocatore, costretto anzitempo a lasciare il campo.

Il primo match di quest’oggi, in corso tra Fiorentina e Bologna, sta quasi per volgere al termine. I viola sono avanti per un gol segnato da Torreira, contro i rossoblù rimasti in 10 dopo l’espulsione di Kevin Bonifazi.

Tra le file della Fiorentina, però, Cristiano Biraghi è stato costretto a lasciare il campo prima della fine della gara. Vincenzo Italiano, infatti, ha sostituito il terzino per infortunio. Una notizia che ora preoccupa anche l’Italia e il CT Roberto Mancini.

Mondiali, l’Italia e Mancini ora rischiano di perdere Biraghi: infortunio per il terzino nel corso di Fiorentina-Bologna

Cristiano Biraghi, dunque, è stato sostituito da Vincenzo Italiano al minuto 77 contro il Bologna. Dopo un brutto scontro, avvenuto ginocchio contro ginocchio con un avversario rossoblù, il terzino non ce l’ha fatta a restare in campo. Anche precauzionalmente così l’allenatore viola ha deciso di sostituirlo.

Una notizia questa che però preoccupa anche il CT Roberto Mancini: Biraghi è uno tra i diversi giocatori che potrebbe prendere parte alle convocazioni per i playoff che l’Italia dovrà affrontare già il 24 marzo contro la Macedonia del Nord. Ora la speranza è che l’infortunio sia meno grave del previsto.