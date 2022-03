“Non sei più un arbitro”: DAZN, attacco a Marelli e gelo in studio

Pierpaolo Marino fa calare il gelo nello studio di DAZN: attacco all’ex arbitro Luca Marelli in diretta televisiva per la decisione di Di Bello.

L’Udinese di Gabriele Cioffi si fa rimontare nei minuti di recupero dalla Roma di José Mourinho. Un calcio di rigore assegnato dall’arbitro Di Bello a favore dei giallorossi ha fatto infuriare la squadra friulana che si è vista sfuggire dalle mani una vittoria che oramai sembrava già conquistata.

La rete di Pellegrini su calcio di rigore ha ribaltato tutto, decretando l’1-1 finale che vale un solo punto per i bianconeri ed i capitolini. Nel post partita, ai microfoni di ‘DAZN’, Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha puntato il dito contro la decisione dell’arbitro.

Udinese-Roma, Marino si scaglia contro Marelli a DAZN

Nell’immediato post gara Pierpaolo Marino, dirigente dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’, attaccando l’ex arbitro Luca Marelli che aveva commentato come giusta la decisione di Di Bello nei minuti di recupero. Di seguito quanto dichiarato in diretta: “Alcuni soloni parlano come se fossero i depositari della verità, io vorrei capire. Dalla panchina ho visto poco e sono andato a rivedere le immagini. Voi vedete un fallo di mano? Io non lo vedo chiaramente. Voi lo vedete? (cala il silenzio in studio, ndr). Al di là di tutto, Marelli è un opinionista non un VAR o un arbitro. Va tenuto in conto. E dice ogni settimana la sua opinione, che spesso è in contrasto con quello che vediamo noi in campo. Non riesco a vedere una immagine chiara che mi faccia pensare che la mia squadra abbia subito un torto. Ci sentiamo vincitori di questa partita. Marelli lo rispetto come opinionista ma non lo reputo un organo tecnico dell’AIA che decide”.

Poi prosegue: “Spesso dà opinioni contrastanti con quello che accade con la realtà. Se non c’è una immagine che revochi la decisione dell’arbitro il VAR cosa deve fare? Marelli è un opinionista, non commento i suoi trascorsi arbitrali. E’ un opinionista. Io sono anche un ex arbitro, per me il suo giudizio lascia il tempo che trova. Io l’ho vissuta sul campo e non ho riscontro di immagini che dicano che c’è stato un fallo di mano tale da fischiare un rigore così al 94′. Poi Marelli non vorrei che faccia commenti secondo il bacino di utenza delle squadre in campo. Vedo sempre giudizi a tutela dei grandi bacini che non avrebbero bisogno visto che sono già tutelate dai giornali. Mi dispiace riscontrare che un opinionista creda di essere depositario della verità. Ci sono immagini contrastanti, sarebbe meglio restare neutrali. Addirittura ha fatto un plauso all’arbitro, ma cosa c’è da applaudire? DAZN è sicuramente a tutela di tutte le squadre, io dico che la vedo diversamente da Marelli. Secondo me non c’è niente di straordinario in quello che ha fatto Di Bello stasera”.