Roma, Mourinho si salva nel recupero. Solo un pari per l’Atalanta

Da pochi minuti sono terminate le gare delle 18, che hanno visto i pareggi tra la Roma di Mourinho e l’Udinese e tra l’Atalanta ed il Genoa.

La prima occasione del match arriva con un calcio di punizione battuto con Malinovskyi, ma il suo tentativo termina alto sopra la traversa. Dopo i minuti inziali, il Genoa riesce pian piano a prendere campo e rendersi pericolosi, vedi il tiro di Melegoni bloccato da Sportiello, con qualche potenziale occasione che, però, non riesce ad approfittare.

Al 37′ c’è finalmente un colpo di Muriel, imbeccato da Pasalic, che colpisce il palo esterno. Il primo tempo si conclude con la punizione calciata da Amiri dai 16 metri terminata alta. Anche i primi minuti della seconda frazione di gara sono contraddistinti dall’equilibrio. Al 64′ c’è un’incursione di Koopmeiners che serve Pasalic che tutto solo davanti a Sirigu non centra la porta del Genoa.

Al 68′ Pessina colpisce di testa da due metri un incredibile palo, ma il guardalinee alza la bandierina per il netto fuorigioco del giocatore della squadra di Gasperini. Trascorrono dieci minuti e c’è la prima vera occasione per il Genoa con Destro. L’attaccante si gira bene e conclude con un diagonale che termina di poco fuori.

La Roma di Mourinho si salva ad Udine negli ultimi minuti, il Genoa ferma l’Atalanta

La gara si accende all’improvviso con il giovane Frendrup entra in area di rigore atalantina e tenta il tiro ma trova un ottimo intervento da parte di Sportiello. Sul capovolgimento di fronte, Muriel sfonda sulla sinistra e serve dall’altro lato Hateboer che conclude di destro: blocca a terra Sirigu. La gara si conclude con l’occasione di Demiral, su assist di Hateboer, che di testa manda di poco a lato.

Nell’altra gara delle ore 18.00 c’è il pareggio per 1-1 tra l’Udinese e la Roma. A passare in vantaggio sono i padroni di casa con Molina al 15′. La squadra di Mourinho riacciuffa il pareggio nei minuti finali con un calcio di rigore realizzato da Pellegrini. Il penalty è assegnato da Di Bello, dopo anche il check del VAR, per un fallo di mano di Zeegelaar.

Ecco la classifica aggiornata: Milan 63, Napoli 60, Inter 58**, Juventus 56, Atalanta 48*, Roma 48, Lazio 46*, Fiorentina 46*, Verona 41, Sassuolo 40, Torino 34**, Bologna 33*, Empoli 32, Udinese 30**, Spezia 29, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia 22**, Genoa 19, Salernitana 16**.

* = una partita in meno