Verona-Napoli, la sfortuna torna ad abbattersi: la tegola fa tremare i tifosi

Verona-Napoli, brutte notizie per il tecnico: il titolare si fa male ed è costretto al cambio. La sfortuna torna ad abbattersi sul Bentegodi

Match combattuto ed equilibrato al Bentegodi, dove il Napoli è andato al riposo, all’intervallo, sul risultato di 1-0. Decisiva l’incornata di Osimhen, che dopo pochi minuti di gioco ha ammutolito i tifosi del Verona e fatto esplodere quelli azzurri.

Un match che la formazione di Tudor sta affrontando contro un avversario motivato e spinto a tutto, in piena rincorsa Scudetto dopo il passo falso dello scorso weekend.

Soprattutto, una gara che gli scaligeri stanno interpretando nonostante le molte assenze che hanno funestato l’undici veneto. E che nell’ultima settimana hanno complicato ulteriormente le scelte e le rotazione del Verona.

Verona-Napoli, tegola per Tudor: si ferma Depaoli, si acuisce l’emergenza

Al 37′, però, è arrivata la tegola che mette ulteriormente in crisi il tecnico gialloblù, Igor Tudor. In seguito ad un problema muscolare al flessore della gamba, il titolare Depaoli è stato costretto a chiedere il cambio e ad abbandonare anzitempo la gara contro il Napoli.

Una brutta notizia per il Verona, che aveva dovuto ricorrere al terzino ex Sampdoria per sopperire all’infortunio (maturato in settimana) di Lazovic. Al suo posto, il trainer croato ha optato per Bessa, lasciando in panchina il difensore Casale.

Proprio quest’ultimo, in occasione della gara di andata tra Napoli e Verona, aveva ricoperto il ruolo di esterno mancino. Stavolta, però, Tudor ha optato per un cambio molto più offensivo, visto anche il risultato di svantaggio per i suoi gialloblù.