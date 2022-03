“Salta l’Atalanta, stagione finita”: Gasperini sorride, il big si è infortunato

L’Atalanta di Gasperini fatica in campionato, ma in Europa sembra cambiare faccia: in vista della sfida di ritorno degli ottavi arriva la notizia dell’infortunio

L’Atalanta, nella 29^ giornata di Serie A, ha ottenuto solamente un pareggio contro il Genoa di Blessin. Nonostante le diverse occasioni, infatti, il punteggio della gara si è fermato sullo 0-0. In Europa League, però, la squadra di Gian Piero Gasperini fino a questo momento ha mostrato un modo di fare diverso. Desideroso di vittoria.

E proprio in merito alla gara di ritorno degli ottavi di Europa League, dalle file del Bayer Leverkusen è arrivata una notizia inaspettata. Il trequartista tedesco, Florian Wirtz, non ci sarà giovedì 17 contro l’Atalanta. Anzi, come fatto sapere dal Bayer tramite un comunicato ufficiale: “Lungo stop e stagione finita per Wirtz“.

In uno scontro di gioco, avvenuto durante il match di Bundesliga contro il Colonia, Wirtz ha rimediato un brutto infortunio. È stato perciò costretto ad abbandonare il campo in barella. Le lacrime, versate fin da subito dal giocatore, non promettevano nulla di buono e, ciò che si temeva, si è effettivamente concretizzato.

Atalanta, arriva la notizia inaspettata per Gasperini: brutto infortunio per Wirtz, stagione finita con il Leverkusen

Come riferito tramite un comunicato ufficiale dalla stessa società tedesca: “Lungo stop per Florian Wirtz. Domenica pomeriggio, 13 marzo, durante la partita della Lega federale di calcio, contro il Colonia CF, il giocatore si è procurato una lesione al crociato anteriore del ginocchio sinistro”. Non ci sarà dunque contro l’Atalanta, così come fino alla fine della stagione.

Una notizia che arriva dritta alle orecchie di Gian Piero Gasperini, dal momento che l’Atalanta si sta preparando al meglio per ottenere la qualificazione ai quarti di finale nel percorso in Europa League. La gara di andata contro il Bayer Leverkusen è terminata sul risultato di 3-2, grazie alla doppietta di Luis Muriel e al gol di Ruslan Malinovskyi. Tutto passa ora per la gara di ritorno.