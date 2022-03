Juve, dopo la delusione ecco l’addio: trattativa avanzata in Premier

Il mercato estivo può offrire una scappatoia a uno dei calciatori di Allegri più criticati: Juventus in trattativa con due club della Premier

La Juventus di Max Allegri sembra aver raggiunto la velocità di crociera. I bianconeri hanno ritrovato quella continuità che avevano perso nell’ultimo anno e mezzo. Nel percorso di crescita, il club del presidente Andrea Agnelli vivrà un delicato appuntamento nella serata di mercoledì quando con il Villarreal sarà in palio il pass per i quarti di finale di Champions League.

Una partita alla quale le due squadre rischiano di arrivare con assenze pesanti. Da un lato Massimiliano Allegri, già certo di dover rinunciare a numerose pedine, dall’altro Unai Emery che come il tecnico bianconero può perdere uno dei suoi principali pilastri.

Intanto, la Juventus è accostata pure ad un’operazione di mercato per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Premier su Adrien Rabiot: il criticato centrocampista nel mirino di Newcastle e Arsenal

Nonostante il buon momento, Adrien Rabiot continua a non convincere i tifosi bianconeri. La critica resta piuttosto feroce nei confronti dell’ex PSG che dal suo arrivo alla Juventus non è mai riuscito ad indurre dei ripensamenti nei più scettici. Anche Allegri dopo la partita con la Sampdoria, durante la quale il francese si è reso protagonista di un fallo da rigore per un tocco di mano, lo ha stuzzicando affermando che ha le capacità per realizzare dieci gol nel corso di una stagione ma che è piuttosto pigro sotto questo aspetto.

Una mano per uscire dal ciclone, a Rabiot ora gliela potrebbe tendere il calciomercato. La sessione estiva potrebbe allontanarlo da Torino. Su di lui sembrano esserci infatti Newcastle e Arsenal. Già in passato, l’ex centrocampista del PSG era stato in grado di sollevare interesse in Premier League.

Secondo ‘caughtoffside.com’, in modo particolare i ‘ Magpies’ sarebbero in fase avanzata per perfezionare il suo acquisto. Per il momento Rabiot prende tempo prima di dare il via libero definitivo all’operazione.

Molto sembra dipendere anche dalla qualificazione dell’Arsenal alla prossima Champions League. Se i ‘Gunners’ dovessero strappare un posto tra le prime quattro dovrebbe guadagnare la corsia preferenziale, consentendo al calciatore di continuare ad esprimersi sui maggiori palcoscenici.