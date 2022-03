Napoli, annuncio in diretta: esultano i tifosi, il club ha deciso

In casa Napoli si prepara la conferma che i tifosi aspettavano. L’annuncio è stato fatto in diretta, ha parlato l’agente di un azzurro

Il Napoli guarda al futuro, quando ancora manca tanto da decidere nel corso di questa stagione. Gli azzurri hanno ben chiaro l’obiettivo, ovvero quel piazzamento Champions necessario per riportare il club partenopeo nell’Europa che conta. Da qui alla fine della stagione mancano ancora nove partite, tanti punti in palio e cinque squadre che spingeranno fino alla fine per rientrare nelle prime quattro.

L’Atalanta attualmente è in ritardo rispetto a quelle che stanno davanti (oltre al Napoli l’Inter, Milan e Juventus), ma alla Dea manca una partita e soprattutto c’è tutto il tempo per ribaltare la situazione. Sta al Napoli tenersi ben stretto il piazzamento Champions, in una stagione dove le difficoltà non sono state poche. Assenze importanti, tra infortuni e Coppa d’Africa, ma anche giocatori che si sono fatti trovare pronti.

Juan Jesus ancora col Napoli, l’agente conferma tutto

Tra gli azzurri che hanno dato un contributo importante quando chiamati in causa, c’è senza dubbio Juan Jesus. Arrivato a Napoli come quarto di difesa, il giocatore brasiliano si è messo a disposizione di Spalletti ed anche in assenza di Koulibaly è riuscito ad amalgamarsi al meglio insieme a Rrahmani. Un rendimento di assoluto spessore, che ha convinto la stessa società del valore di questo giocatore, al suo arrivo beccato da diverse critiche in terra partenopea.

E cosi è stato il suo agente Roberto Calenda, ai microfoni di Radio Marte, a confermare come il prossimo anno per Juan Jesus ci sarà ancora la possibilità di giocare con la maglia azzurra: “L’opzione per la prossima stagione c’è ma non ci saranno problemi per confermarla, allungarla e dare il giusto valore al ragazzo”, le parole di Calenda. Esultano i tifosi, che hanno ritrovato proprio nel difensore brasiliano un elemento di grande affidamento.