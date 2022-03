“Ha voglia di tornare”: calciomercato Juve, occhio al clamoroso dietrofront

Domani la Juve sarà impegnata in un delicato scontro in Champions League. I bianconeri sognano però un gran colpo di calciomercato.

La Juve di Massimiliano Allegri sarà domani impegnata in un delicato match di Champions League, spartiacque di questa stagione. Il ritorno del match contro il Villarreal è molto atteso e i tifosi bianconeri sognano l’accesso ai Quarti di finale.

Il club bianconero ha realizzato un gran colpo a gennaio con Dusan Vlahovic ed in estate potrebbe esserci un nuovo grande colpo. Allegri ed i tifosi sognano il ritorno di Paul Pogba, calciatore che è esploso in maglia bianconera e che per anni ha fatto ‘innamorare’ tutti i fan della Juventus.

In questi minuti si sta giocando l’Ottavo di finale di ritorno di Champions League tra Manchester United ed Atletico Madrid. Ralf Rangnick, il tecnico dei Red Devils, a sorpresa ha deciso di mandare Pogba in panchina, preferendogli il giovanissimo Elanga. Nel giorno del suo compleanno brutta notizia per la stella francese.

Juve-Pogba, le parole a riguardo di Massimo Mauro

Pogba è in scadenza di contratto il prossimo giugno e su di lui ci sono diversi club europei. Anche la Juventus monitora la situazione e tutti i suoi tifosi sperano nel suo ritorno. Attraverso i microfoni di Mediaset l’ex calciatore bianconero ed ora opinionista Massimo Mauro ha fatto il punto sulla situazione dichiarando:

“Stavo pensando al mercato ed ho letto che Pogba sarebbe contento di tornare a Torino. Un’arrabbiatura come quella di stasera può definitivamente determinare la voglia di cambiare aria. E senza dubbio Paul sarebbe molto ben accetto a Torino. Viene da un momento complicato, ma è un grande giocatore ed è un giocatore da grandi partite”.