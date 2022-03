Roma, Mourinho si muove in prima persona: pronto il colpo dell’estate

José Mourinho si muove in prima persona per rinforzare la Roma: il prossimo anno i giallorossi vogliono la Champions

La Roma sta disputando una stagione ricca di alti e bassi. Tanti gol al 90′ nelle ultime partite hanno impedito delle sconfitte dolorose, permettendo a José Mourinho di portare a casa punti comunque preziosi contro le varie Sassuolo, Udinese. Dal prossimo anno si inizierà a fare sul serio, coi giallorossi che hanno l’obiettivo di ritornare in Champions. Questa stagione dovranno ‘accontentarsi’ al massimo dell’Europa League e resta da capire il risultato finale in Conference.

Alcune scelte sul calciomercato nella scorsa estate, forse, sono state sbagliate. Nella Top 10 degli acquisti della Serie A, la Roma è l’unica a rientrare con due veri e propri acquisti, e non riscatti come magari lo sono stati Politano, McKennie. Oltre a Abraham, è stato acquistato Eldor Shomurodov per 18 milioni di euro. Una cifra ad oggi eccessiva per ciò che ha dato l’ex Genoa ai giallorossi. E lo Special One avrebbe in mente un altro grande obiettivo.

La Roma vuole un attaccante: occhi su Lacazette

Si sa che Mourinho vuole carta bianca sul mercato, e il vice Abraham potrebbe arrivare a parametro zero. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, infatti, la Roma si è fatta avanti per Alexandre Lacazette. L’attaccante francese è in scadenza di contatto con l’Arsenal, e non dovrebbe rinnovare il proprio contratto. Per convincere l’ex Lione sarebbe intervenuto proprio Mourinho in modo diretto: i due hanno avuto un colloquio informale, per evidenziare il progetto della Roma e il ruolo che Lacazette andrebbe a coprire.

Lacazette è un classe ’91 e quest’anno ha disputato solo 21 partite in Premier League, segnando 4 gol e fornendo 7 assist. Numeri troppo bassi per un giocatore che ha sempre dimostrato di avere tanto talento. Il suo rilancio potrebbe avvenire con la maglia giallorossa.