“Cambia la squadra, ma…”: Ronaldo umiliato, il portoghese nel caos

Il Manchester United di Cristiano Ronaldo è stato eliminato dalla Champions League. Prova opaca del portoghese, esplodono i social.

Era l’uomo più atteso ed ha mancato la grande occasione. Cristiano Ronaldo è fuori da questa edizione della Champions League e raggiunge cosi il grande rivale Lionel Messi, eliminato solo pochi giorni fa con il Psg.

In estate, negli ultimi giorni di calciomercato, Ronaldo ha lasciato la Juve per approdare allo United. Dal bianconero a Manchester non cambia però la sostanza con Ronaldo eliminato agli Ottavi di finale. Sui social hanno sottolineato tutto ciò, cambia la squadra ma il risultato è lo stesso: fuori agli Ottavi di finale, per il terzo anno di fila.

In tanti hanno ironizzato sottolineato che forse il problema delle squadre eliminate era proprio il portoghese e sui social hanno ricordato anche che la Juventus potrebbe prendersi domani una piccola rivincita, con la qualificazione ai Quarti di finale del torneo.

Manchester United, delusione attorno a Cristiano Ronaldo

La tripletta contro il Tottenham aveva rigenerato la fiducia dei tifosi, speranzosi in una serata simile questa sera. Purtroppo per loro il portoghese ha invece ottenuto la più classica delle giornate storte ed ha deluso le aspettative dei suoi tifosi. Ronaldo ci ha anche provato, ma non ha neanche impensierito Jan Oblak ed i suoi compagni di squadra.

Le sconfitte in questi giorni di United e Psg fanno riconsiderare quindi la situazione attuale di Messi e CR7, le due più grandi leggende degli ultimi anni. In tanti sui social si chiedono se questa rappresenti la fine di un’era storica per il mondo del calcio.