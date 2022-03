Inter, pronta la rivoluzione a centrocampo: il nome a sorpresa per l’estate

Dopo le dichiarazioni di Vidal sul Flamengo, potrebbe esserci una rivoluzione nella zona mediana dell’Inter.

L’Inter non sta vivendo un gran momento in campionato. I nerazzurri, difatti, hanno totalizzato solo sei punti nelle ultime sei partite di campionato. Domenica sera la squadra di Simone Inzaghi è riuscita a strappare all’ultimo minuto, con la rete siglata da Sanchez, il pareggio contro il Torino di Ivan Juric, passato in vantaggio nel primo tempo con Bremer.

La ‘Beneamata’ non ha certamente brillato contro i granata. L‘Inter ha sbagliato decisamente l’approccio della partita ed è stata anche fortunata, considerando anche l’errore acclarato di Guida e Massa di non concedere il rigore al Torino, sul risultato di 1-0, per il fallo di Ranocchia a Belotti.

La squadra di Simone Inzaghi è attesa adesso da un’altra sfida molto difficile, perché sabato ospiterà a San Siro la Fiorentina di Italiano. L’Inter ha l’obbligo di vincere sia per mantere il passo del Milan e del Napoli che per mantenere intatta la distanza dalla Juventus di Massimiliano Allegri. La società nerazzurra non è attenta solo alle ‘questioni di campo’, ma anche a possibili occasioni di calciomercato da cogliere a volo.

Inter, possibile rivoluzione a centrocampo: si segue Makengo dell’Udinese

Secondo quanto riportato dal portale ‘FcINternews.it’, infatti’, l’Inter ha messo gli occhi su Jean-Victor Makengo dell’Udinese. Il centrocampista, classe 1998, potrebbe diventare ben presto un obiettivo di mercato di Marotta ed Ausilio. Il francese con le sue ottime prestazioni con la maglia del team friulano ha attirato a sè l’interesse nerazzurro.

Makengo ha giocato 23 partite in campionato con l’Udinese, dove ha segnato un gol e fornito due assist. Si prospetta una piccola rivoluzione l’anno prossimo nella zona mediana dell’Inter, visto anche le recenti dichiarazioni d’amore di Vidal al Flamengo: “Ho il sogno di giocare lì, spero che accada molto presto”.