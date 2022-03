Terribili notizie per De Laurentiis e i tifosi: Napoli, l’ufficialità gela tutti

Arrivano pessime notizie per il Napoli. Un comunicato ufficiale conferma la tegola pesantissima per Luciano Spalletti.

Non arrivano buone notizie per il Napoli. La stagione è ormai giunta ad uno snodo cruciale, e Luciano Spalletti è consapevole di quanto sia necessario avere la sua squadra a disposizione per intero, nella speranza di contare su più giocatori possibile, e dare modo a tutti di dare il proprio contributo. L’ultima vittoria contro il Verona ha permesso ai tifosi azzurri di esultare al Bentegodi, dimenticando la brutta sconfitta casalinga patita per mano del Milan.

In questi minuti, però, giungono cattive notizie per Spalletti. Dopo la partita contro l’Hellas, infatti, alcuni giocatori azzurri sono usciti malconci dal Bentegodi, e cosi in questi giorni si sono svolti degli accertamenti per capire l’entità di questi infortuni. E cosi per uno degli attaccanti del Napoli si prospetta uno stop lungo.

Napoli, si ferma Petagna: fermo più di un mese

Andrea Petagna sarà costretto a fermarsi. Il giocatore azzurro è entrato ed uscito nell’arco di pochissimi minuti proprio durante la sfida contro l’Hellas, e fin da subito per l’attaccante sembrava si fosse presentato almeno uno stiramento. Il Napoli, attraverso un comunicato ufficiale, ha spiegato l’entità precisa dell’infortunio.

Per l’ex attaccante della Spal si tratta di una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il giocatore azzurro, dunque, dovrà restare fermo almeno cinque settimane. Un lasso di tempo molto lungo, anche se intervallato dalla sosta per le nazionali. Resta, comunque, una tegola che in questo momento della stagione è molto pesante.