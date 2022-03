“Non ha disciplina”: occhio Juventus, il big viene bocciato in diretta

Attraverso alcune dichiarazioni in diretta, l’ex campione ha praticamente bocciato l’obiettivo di mercato della Juventus

La Juventus ha in mente un nuovo colpo per il proprio centrocampo. L’obiettivo è tornare ai fasti del primo ciclo di Massimiliano Allegri e permettere al tecnico toscano di avere una squadra all’altezza. Il centrocampo, infatti, è sempre stato il punto di forza dei bianconeri. Da qualche anno a questa parte, la qualità è calata. La Juve non riesce a dominare le partite e la sua posizione in classifica, oltre che al suo gioco, sono una dimostrazione.

Tra gli obiettivi di mercato della Juventus c’è Paul Pogba, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2022. Il Manchester United l’anno scorso aveva prolungato il contratto in modo unilaterale: ma i ‘bonus’ sono finiti e il francese andrà via a parametro zero. Lo stato di forma dei tempi della Juve non l’ha più ritrovato e le critiche sono fioccate. Poco impegno, scarsa adattabilità ai vari modi di giocare di Mourinho, Solskjaer, Rangnick. Ne ha parlato l’ex campione Desailly.

Juventus, che stoccata per Pogba

Marcel Desailly, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di BeIn Sports parlando di Paul Pogba: “Se gli permettono di stare alle spalle di Cristiano Ronaldo, aiuterà la squadra nella funzione di regista, non si tirerà indietro. Ma è molto più pigro rispetto a Fred e McTominay. Di sicuro ha più talento, ma imbroglia a volte e non dà alla squadra ciò di cui ha bisogno. Non ha disciplina”.

Una stoccata niente male da parte di Desailly, come se mettesse in guardia la Juventus. Del resto, Pogba ha scritto pagine fantastiche nella sua storia bianconera, ma al suo fianco aveva giocatori altrettanto fantastici. E ora viene imputata la sua pigrizia quando gioca con i Red Devils.