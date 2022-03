“Tutto rinviato”: Inter, la decisione ha spiazzato i tifosi

Dopo l’accordo con Brozovic sul rinnovo, l’Inter ha rinviato ogni discorso sul futuro di un altro giocatore nerazzurro.

Dopo il pareggio raggiunto all’ultimo minuto contro il Torino di Juric, l’Inter sabato sfiderà a San Siro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I nerazzurri contro i gigliati hanno l’obbligo di vincere sia per evitare di perdere ulteriore terreno da Milan e Napoli che per tenere distante la Juventus di Massimiliano Allegri.

Se in Champions League c’è stata l’eliminazione onorevole ad opera del Liverpool di Klopp, in campionato per Simone Inzaghi la situazione è decisamente più complicata. L’Inter, infatti, ha totalizzato solo sei punti nelle ultime sei partite di campionato, riuscendo a vincere solo contro la Salernitana di Nicola in casa.

In casa interista si sta pensando anche al futuro. Marotta ed Ausilio, infatti, dopo il rinnovo di Lautaro Martinez nei mesi scorsi, hanno raggiunto l’accordo con Marcelo Brozovic per il prolungamento contrattuale fino al 2026. Se è stata raggiunta l’intesa con il centrocampista, per un altro giocatore il ‘discorso rinnovo’ è stato rinviato.

Inter, è stato rinviato il rinnovo di Handanovic

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, le trattative tra l’Inter ed Handanovic per il rinnovo sono state rimandate. Ad incidere su questa decisione bisogna considerare sia l’arrivo di Onana la prossima stagione che gli errori dello sloveno in questo ultimo suo trascorso nerazzurro.

Se Handanovic non sta dando più le solite garanzie, Onana non è da meno. Il portiere camerunense, che arriverà dall‘Ajax a luglio da parametro zero, infatti, non sta fornendo delle prestazioni all’altezza, compiendo vari errori sia nell’ultima Coppa d’Africa che nella partita di ieri di Champions League dei lancieri contro il Benfica. L’intervento dell’estremo difensore sul gol di Nunez, decisivo per la qualificazione dei portoghesi, non è stato sicuramente dei migliori.