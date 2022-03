“Rischiano l’esclusione”: terremoto Serie A, tre club in ‘pericolo’

La nostra Serie A potrebbe essere scombussolata dall’esclusione di ben tre squadre, grazie alle nuove norme della FIGC.

Questa sera la Juventus giocherà contro il Villarreal la partita di ritorno degli ottavi di Champions League. Il match di andata è terminato 1-1 con le reti di Vlahovic e Parejo. I bianconeri sono i favoriti per il passaggio del turno, ma si sa che la squadra di Emery è un ostacolo ostico da superare.

Se la Juventus si gioca la qualificazione ai quarti di finale questa sera, domani toccherà all‘Atalanta in Europa League e la Roma in Conference League. I bergamaschi difenderanno contro il Bayer Leverkusen in trasferta il 3-2 dell’andata, mentre la squadra di Mourinho ha vinto in Olanda 0-1 con il Vitesse.

Non solo nelle coppe europee si è entrati nella fase decisiva della stagione ma anche nella nostra Serie A, dove c’è una lotta serrata per tutti gli obiettivi: dallo Scudetto, passando alle qualificazioni per le coppe europee, alla lotta per non retrocedere. Proprio il nostro campionato potrebbe essere scombussolato nelle prossime settimane.

Serie A, Lazio, Genoa e Sampdoria a rischio esclusione con le nuove norme sull’indice di liquidità

Secondo quanto scritto da ‘Repubblica’, difatti, con le nuove regole sull’indice di liquidità, rapporto tra attività disponibili e debiti a breve termine, imposte dalla FIGC ben tre squadre della Serie A sarebbero a rischio esclusione. I team in questione sono Lazio, Genoa e Sampdoria. Mentre altri sei club sarebbero in difficoltà a rispettare questi nuovi parametri.

L’indice di liquidità, che per per sbloccarlo serve o la cessione di qualche giocatore o il versamento di alcuni capitali da parte dell’azionista, fino adesso era solo un ‘blocco’ sul mercato per chi spendeva troppo, ma da oggi bisognerà rispettarlo per riuscire ad iscriversi al campionato. La Lega Calcio, con Casini come nuovo presidente, cercherà di convincere la FIGC a rendere l’indice di liquidità.