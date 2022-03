Cagliari, doppio enigma per Mazzarri: arriva la soluzione

A prescindere dalla grande difficoltà del match, Cagliari-Milan potrebbe rivelarsi fondamentale per il percorso salvezza dei padroni di casa. Mazzarri dovrà sciogliere gli ultimi dubbi sulla formazione titolare

Cagliari obbligato a spingere il piede sull’acceleratore in vista delle ultime nove gare di campionato. Obiettivo salvezza ancora a portata di mano, ma bisognerà evitare cali di tensione e passi falsi come quello accaduto contro lo Spezia nella sfida della 29^ giornata.

Questo il messaggio di Mazzarri ai suoi uomini e a tutto l’ambiente rossoblù per il finale di stagione. Il tecnico toscano dovrà sciogliere gli ultimi ballottaggi in vista del match di sabato contro il Milan. Allarme Nandez: il centrocampista ha riportato una lesione al ginocchio e i suoi tempi di recupero, quindi, si allungheranno.

Resta vivo il ballottaggio tra Pavoletti e Pereiro, con il primo in netto vantaggio sul secondo per affiancare Joao Pedro al centro dell’attacco rossoblù. Keita Balde, quindi, viaggia verso l’ennesima esclusione dal primo minuto.

Cagliari-Milan, le probabili formazioni e i dubbi di Mazzarri

Non solo Pavoletti-Pereiro, Mazzari potrebbe valutare anche il trasloco di Bellanova sulla fascia sinistra con l’inserimento di Zappa dal primo minuto. A centrocampo Deiola potrebbe riguadagnarsi la fiducia del suo tecnico a discapito di Baselli. Marin e Grassi completeranno la linea mediana. Attenzione al Milan: Pioli potrebbe ritrovare Ibrahimovic dal primo minuto, un problema in più per la retroguardia del Cagliari. Di seguito le probabili formazioni del match di sabato sera:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Marin, Grassi, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessiè, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli