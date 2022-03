Cagliari-Milan, doppia novità per Mazzarri: la decisione su Joao Pedro

La sfida tra Cagliari-Milan potrebbe rivelarsi fondamentale per il percorso salvezza dei padroni di casa. Ostacolo complicatissimo per gli uomini di Mazzarri, ma attenzione alla voglia di rivalsa del club rossoblù dopo il passo falso contro lo Spezia

Cagliari chiamato alla prova del nove nonostante il match complicatissimo contro il Milan, match in programma sabato sera alle 20:45. Mazzarri, salvo clamorosi colpi di scena, si affiderà ancora una volta al 3-5-2. Nessun caso Joao Pedro, il quale sarà confermato al centro dell’attacco isolano.

Pavoletti, per il momento, resta in vantaggio su Pereiro per affiancare Joao Pedro, ma attenzione ai prossimi allenamenti e le possibili novità da Asseminello. Nessuna novità in difesa, dove Altare sarà preferito ancora a Carboni per il ruolo di centrale sinistro.

Le due uniche novità potrebbero arriva dalle scelte in mezzo al campo. Deiola potrebbe far spazio a Baselli, mentre Grassi sarà confermato dal primo minuto. Possibile avvicendamento sulle corsie esterne, con Bellanova dirottato a sinistra con Zappa schierato titolare in posizione di esterno destro.

Cagliari-Milan, Pavoletti supera Pereiro: confermato Marin

Come detto, Pavoletti potrebbe convincere Mazzari a puntare ancora su di lui anche contro il Milan. Sfida decisamente complicata, ma i padroni di casa non vorranno recitare la parte di vittima sacrificale. A centrocampo non recupererà Nandez: Mazzarri si affiderà al temperamento e alla geometrie di Marin. Di seguito le probabili formazioni del match di sabato sera:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Marin, Baselli, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessiè, Leao; Giroud. All. Pioli