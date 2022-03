Cagliari, allarme per Mazzarri: le novità su Nandez e Strootman

Quando torneranno dai rispettivi infortuni Nandez e Strootman? Il centrocampista uruguaiano sarebbe ormai prossimo al ritorno in campo, tempi leggermente più lunghi per il centrocampista olandese

Cagliari a caccia della salvezza e obbligato a portare a casa punti anche in vista della complica sfida della 30^ giornata contro il Milan. Difficilmente Mazzarri potrà contare su Nandez, il quale potrebbe recuperare direttamente dopo la sosta del campionato.

Il centrocampista uruguaiano fornirà sicuramente un grande aiuto alla linea di metà campo rossoblù, e non è escluso che Mazzarri possa schierarlo nel ruolo di mezz’ala. L’ex Boca Juniors si giocherà una maglia da titolare con Baselli e Deiola.

Detto questo, le condizioni fisiche e i tempi di recupero di Nandez saranno valutati con calma nel corso delle prossime settimane. Il Cagliari non accelererà le operazioni di ritorno per evitare possibili complicanze e tempi di recupero decisamente più lunghi.

Infortuni Nandez e Strootman: i tempi di recupero

Discorso più complicato per Strootman, fermo ai box da diversi mesi e con punto interrogativo sui possibili tempi di recupero. Difficilmente l’ex Roma e Genoa tornerà a disposizione prima della 33 o 34^ giornata. Sono attese novità dall’infermeria.

Per quel che riguarda le possibili scelte di Mazzarri in vista della sfida contro il Milan, resta aperto il ballottaggio offensivo tra Pavoletti e Pereiro per un posto al fianco di Joao Pedro. Solo panchina per Keita Balde, ma non è escluso che l’ex Inter e Sampdoria possa trovare spazio nel corso della ripresa. Nessuna novità in difesa, dove Goldaniga, Lovato e Altare formeranno la linea a tre dei centrali difensivi.