“Se gioca lui in Nazionale…”: Juventus, la provocazione spiazza tutti

Quadro nero per l’Italia prima dei playoff: l’eliminazione dalla Champions della Juve costa un’aspra critica ad un centrocampista di Mancini

Fra pochi giorni, la Nazionale di Roberto Mancini si giocherà il futuro negli spareggi playoff validi come accesso al prossimo Mondiale. L’Italia deve battere la Macedonia del Nord per guadagnarsi la finale contro la vincente di Portogallo-Turchia e sarà poi costretta a ripetersi per non restare senza la massima competizione per nazionali per la seconda volta consecutiva. Il quadro con il quale si avvicina a tutto ciò non è dei migliori: già eliminate tutte le squadre italiane inizialmente presenti in Champions League. Ultima ad uscire in ordine di tempo la Juventus.

La sconfitta contro il Villarreal avrà delle ripercussioni in termini economici per la squadra di Massimiliano Allegri, che ha già accusato il colpo pure in Borsa. I bianconeri ancora una volta non sono riusciti a superare lo scoglio degli ottavi di finale e dunque la società del presidente Andrea Agnelli non guadagnerà altro denaro dall’Uefa.

Le prossime partite diranno poi se le ripercussioni del cocente ko contro la squadra di Unai Emery si riverbereranno anche sul terreno di gioco. La prestazione offerta contro il sottomarino giallo non è stata soddisfacente e diversi dei calciatori sono tornati nell’occhio della critica. Tra questi anche Manuel Locatelli. Il centrocampista di Lecco è stato prelevato dalla Juventus durante lo scorso mercato estivo al termine di un lungo inseguimento. Il Sassuolo alla fine ha ceduto e l’Azzurro, appena diventato campione d’Europa con la nazionale di Roberto Mancini, ha potuto vestire la maglia bianconera.

Juventus, critiche nei confronti di Locatelli: “Se lui gioca in nazionale, Tonali e Barella meritano il pallone d’Oro”

Il centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Milan (peraltro si presentò al grande calcio siglando proprio un eurogol contro la Juventus) non ha ancora saputo convincere tutti gli scettici. Da quando è diventato un calciatore di Max Allegri, Manuel Locatelli ha disputato 39 partite fornendo tre reti in poco più di 2800 minuti.

La sua prestazione contro il Villarreal non è stata esaltante. Le pagelle dei diversi quotidiani d’altronde lo hanno sottolineato. Così come è stato puntualizzato pure dal tweet dell’economista, giornalista e scrittore Alessandro Giudice. In un post che ha ricevuto vari apprezzamenti, il giornalista ha scritto: “Se Locatelli gioca in Nazionale, Barella e Tonali sono da Pallone d’Oro”, sottolineando con un hashtag come le sue parole facessero riferimento in maniera particolare al match di ieri sera.

I bianconeri di Andrea Agnelli, come ricorda anche ‘Transfermarkt’, hanno stipulato un accordo con il Sassuolo sulla base di un obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di predeterminati obiettivi sportivi nel corso della prossima stagione. La cifra fissa pattuita si aggira intorno ai 25 milioni mentre ne sono previsti altri 12.5 legati a bonus. Locatelli firmerebbe un contratto fino al 2026.