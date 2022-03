Milan, la decisione spiazza tutti: è ufficiale, tifosi infuriati

Scelta discutibile da parte del tecnico che decide di lasciare a casa il giocatore: tifosi del Milan -ma non solo- infuriati

La prossima giornata sarà l’ultima prima della sosta delle Nazionali del mese di marzo. L’Italia disputerà i playoff per i Mondiali di Qatar 2022, ma le squadre che hanno già strappato il pass per la rassegna iridata disputeranno delle amichevoli. Lo farà il Belgio, che non ha convocato Hazard e Lukaku, e lo farà anche l’Inghilterra. I vice-campioni d’Europa -ricordarlo è sempre bello- hanno diramato le convocazioni e ci sono alcune scelte di Gareth Southgate che hanno fatto discutere e che riguardano il Milan.

Per le Nazionali che disputeranno le amichevoli, infatti, questa è un’occasione per testare quei giocatori che non hanno ricevuto tanto spazio. E nel caso del Milan, ciò che ha fatto discutere è stata la mancata convocazione di Fikayo Tomori. Il ct dell’Inghilterra, infatti, ha preferito puntare su altri profili per le amichevoli contro Svizzera e Costa d’Avorio.

Milan, Tomori non convocato dall’Inghilterra

Tomori è infatti il perno della difesa della capolista della Serie A. Questo i tifosi del Milan lo sanno, e lo sanno anche quelli inglesi. Diversi infatti sono stati i commenti sui social da parte dei supporters dell’Inghilterra, che hanno anche fatto un paragone con Maguire. il difensore centrale del Manchester United è spesso al centro delle critiche per le sue doti tecniche non proprio eccelse.

E, infatti, i tifosi dell’Inghilterra speravano che Tomori avesse qualche chance in più, almeno in queste due partite. Affidargli la difesa potrebbe essere una mossa vincente, ma Southgate, almeno ora, non vuole saperne. Quello contento sarà sicuramente Pioli, che se lo gode a Milanello in un momento di emergenza infortuni.