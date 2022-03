PSG, un’altra mazzata per uno dei big: la brutta notizia in queste ore

La notizia è arrivata in queste ore in casa PSG, di sicuro non farà piacere ad uno dei giocatori di Mauricio Pochettino.

Non vive un momento particolarmente brillante, il Paris Saint Germain, che dopo l’eliminazione dalla Champions League si è ritrovato a leccarsi le ferite. L’ambiente parigino non ha per nulla digerito una debacle europea che in molti non avrebbero mai preventivato, agli ottavi di finale, considerando la mole di campioni a disposizione di Mauricio Pochettino. Eppure, il calcio insegna proprio che non basta mettere insieme un numero considerevole di giocatori forti per raggiungere risultati. Non sempre, almeno, secondo la legge del campo.

C’è da dire, poi, che nel gruppo squadra a disposizione di Pochettino c’è chi ha attraversato un’annata decisamente complessa. Non tutti gli arrivi estivi, infatti, si sono rivelati poi decisivi per la stagione del Paris Saint Germain. Tra questi c’è Sergio Ramos, che ha vissuto una stagione all’insegna degli infortuni. Tanti, troppi, che lo hanno tenuto fuori dal campo per la maggior parte del tempo. E come se non bastasse, è arrivata anche un’altra batosta in queste ore.

PSG, un’altra mazzata per Ramos: perso un contenzioso con un torero

L’ex difensore del Real Madrid non ha trascorso mesi facilissimi in quel di Parigi, tra infortuni ed una condizione fisica difficile da ritrovare stando quasi sempre fuori dal campo. In queste ore è arrivata un’altra notizia che di sicuro non farà piacere al giocatore spagnolo. Nel 2012, infatti, Sergio Ramos ha cominciato una battaglia legale quando il consiglio di amministrazione del Comune di Siviglia concesse la gestione del mercato gastronomico ‘La Lonja del Barranco‘ a una società di proprietà del torero Fran Rivera, facendo fuori proprio quella di Ramos.

Il difensore del Paris Saint Germain presentò subito ricorso, sostenendo non ci fossero i presupposti per Rivera di assumersi la gestione. Risultato? Nelle ultime ore è stato respinto definitivamente il ricorso, definendo l’appalto concesso in maniera regolare.