Cagliari-Milan, che guaio: positivo al Covid, c’è l’annuncio

Domani ci sarà la partita tra il Cagliari ed il Milan, ma un calciatore importante è risultato positivo al Covid-19.

Dopo un ottimo inizio di 2022, il Cagliari è letteralmente crollato nelle ultime due giornate di campionato. I sardi, infatti, hanno perso 0-3 in casa contro la Lazio e 2-0 al Picco contro lo Spezia di Thiago Motta. E’ stata la sconfitta contro i liguri, ovviamente, a destare molte più polemiche in casa rossoblù.

La squadra di Mazzarri è attesa adesso da un match difficilissimo, visto che domani sfiderà all’Unipol Domus il Milan capolista. Il tecnico toscano ha così presentato la gara contro i rossoneri in conferenza stampa: “Non abbiamo problemi dal punto di vista mentale ma da quando abbiamo cominciato a giocare un certo tipo di calcio sono nati i primi problemi, perché hanno iniziato a studiarci”.

L’allenatore ha poi proseguito il suo intervento: “Dobbiamo cercare di dare il massimo con tutte le squadre e cercare di fare punti contro avversari che non ti aspetti, la partita contro lo Spezia ci deve insegnare tutto questo. Spero di trasmettere ai ragazzi le mie intenzioni per mettere in difficoltà il Milan“. Ma per Mazzarri è arrivata da pochi minuti una notizia che può far scombussolare tutti i suoi piani.

Cagliari-Milan, Baselli non ci sarà: il calciatore è positivo al Covid-19

Il Cagliari, difatti, ha diramato la positività al Covid-19 di Daniele Baselli. Il giocatore, regolarmente vaccinato, è stato subito posto in allenamento. Il centrocampista, arrivato lo scorso gennaio a titolo definitivo dal Torino, quindi, salterà il match di domani contro il Milan di Stefano Pioli.

Dopo l’ufficialità della positività di Baselli al Coronavirus, Mazzarri dovrà inventarsi qualcosa nella zona mediana, dove ci sono già tantissime assenze. Il Cagliari dovrà fare di tutto per cercare di strappare almeno un punto domani contro il Milan, visto che ha solo tre punti di vantaggio sul Venezia terzultimo che, però, deve recuperare ancora la partita contro la Salernitana.