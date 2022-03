Mazzarri spiazzato: no comment e delusione, brutta notizia per il Cagliari

Il Cagliari si prepara ad affrontare il Milan all’Unipol Domus: Walter Mazzarri, però, decide di non rispondere sulle condizioni del giocatore

Il Cagliari si prepara ad affrontare il Milan. Il match è previsto per la serata di domani, alle ore 20:45, e andrà in scena all’Unipol Domus. Una gara complicata per gli uomini di Walter Mazzarri, che arrivano tra l’altro da due sconfitte consecutive (contro la Lazio prima e contro lo Spezia dopo).

Walter Mazzarri, dunque, ha parlato oggi in conferenza stampa di come la sua squadra si stia preparando al meglio per ospitare i rossoneri guidati da Stefano Pioli. Non è certamente un momento semplice, con la fine della stagione che si avvicina e la zona play-out ancora pericolosa per i sardi (attualmente al 17° posto con 25 punti).

Il tecnico, inoltre, dovrà ancora fare a meno di alcuni giocatori, come Nahitan Nandez (indisponibile dal 20 gennaio per un problema al ginocchio), che sperava verosimilmente di poter recuperare almeno da questa settimana. Le sue condizioni, però, non gli permettono ancora di scendere in campo. Almeno non nell’immediato.

Cagliari, Mazzarri parla del match da giocare contro il Milan ma stupisce la non-risposta data sull’assenza di Nandez

In conferenza stampa, allora, Walter Mazzarri non ha voluto sostanzialmente parlare dell’assenza (pesante) di Nahitan Nandez tra le file del Cagliari. Il tecnico ha, infatti, dato una sorta di non-risposta in merito all’uruguaiano: “Non voglio ripetere sempre le stesse cose, ma ora abbiamo ripreso a correre dopo aver toppato il girone d’andata. Ci sta uno scivolone, spero sia solo questo”.

Mazzarri, poi, di sua spontanea volontà, ha continuato il discorso parlando di un altro giocatore che è mancato a lungo nella lista dei disponibili:”Rog è una bella sorpresa, quando uno ha un infortunio così grave. Vedo che ha ripreso a fare qualche contrasto, se riprendesse la condizione sarebbe un grande acquisto per noi. L’ho visto bene, ma ha bisogno di giocare per ritrovare la giusta condizione”. Un no comment del tecnico, che in fin dei conti non è stato neanche troppo celato.