Milan, questa non ci voleva: pessima notizia in vista del Cagliari

Brutte notizie per il Milan che punta a disputare gare impeccabili da qui alla fine per riuscire a mantenere ben salda la vetta della classifica

Il Milan, nella giornata di domani alle ore 20:45, affronterà il Cagliari in trasferta. Stefano Pioli e i suoi hanno un obiettivo ben preciso: giocare al meglio le gare di campionato che restano da qui alla fine. Puntando a guadagnare più punti possibili, per mantenere ben salda la vetta della classifica (attualmente il Milan è primo con 63 punti). In conferenza stampa, però, in tecnico rossonero non ha portato solamente buone notizie.

Stefano Pioli ha parlato, dunque, poco fa in conferenza stampa della gara che attende il suo Milan contro il Cagliari. Prevista per domani sera una partita da cui, ora più che mai, il Milan punta ad ottenere una vittoria che darebbe un maggiore sprint nella corsa Scudetto.

Pioli, dunque, non ha mostrato poi molti dubbi su quello che i suoi fino alla fine del campionato saranno chiamati a fare: “Tutte le squadre presenti sono padroni del loro destino. Non bisogna mettere il carro davanti ai buoi. Virtualmente abbiamo solo un punto di vantaggio sull’Inter, forse l’Atalanta sta perdendo qualche punto”.

Milan, Pioli in conferenza parla di Brahim Diaz: “Ha avuto un trauma contusivo”

Il Milan stenta a ritrovare quel Brahim Diaz che l’aveva fatto sognare ad inizio stagione. Il numero 10 rossonero non riesce a recuperare la migliore condizione fisica mostrata appunto nei primi impegni di questo campionato ancora in corso. Proprio su di lui, in conferenza stampa, Stefano Pioli ha riportato anche una notizia non propriamente positiva: “Ieri Brahim Diaz ha avuto un trauma contusivo, vedremo oggi”. La presenza del trequartista è quindi in dubbio con il Cagliari.

Pioli ha poi parlato di chi altro sarà indisponibile, di chi sarà da valutare e di chi invece è rientrato a pieno regime tra i convocati: “Daniel Maldini non è disponibile, Sandro Tonali è tornato dopo 2 giorni di assenza e lo vedrò oggi. Olivier Giroud non avrà problemi. Noi vogliamo vincere domani, sappiamo le difficoltà. Il Cagliari ha fermato il Napoli, dal punto di vista meteo non sarà facile. Dobbiamo pensare solo a domani, è solo così che si può andare avanti”.