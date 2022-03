Tutto pronto per il fischio di inizio di Genoa-Torino, gara delle 21.00 del trentesimo turno di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio Genoa-Torino, gara del trentesimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Luigi Ferraris di Genova, il club rossoblù di Blessin ospita i granata di Ivan Juric. Dopo sette pareggi consecutivi in campionato, la formazione ligure cerca i tre punti per provare ad allontanarsi dalla zona calda della classifica e recuperare punti sulle dirette concorrenti.

Discorso diverso per il club piemontese che nelle ultime sette partite disputate non è mai riuscito a conquistare il bottino pieno. Serve invertire la rotta in fretta per Juric per centrare la qualificazione matematica e raggiungere i quaranta punti il prima possibile. A dare il via alla gara è il signor Mariani di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Longo. Al VAR, invece, il duo formato da Mazzoleni e Zufferli.

Genoa-Torino, le probabili formazioni

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Yeboah, Melegoni; Destro. Allenatore: Blessin. A disposizione: Semper, Bani, Calafiori, Ghiglione, Masiello, Kallon, Rovella, Frendrup, Portanova, Galdames, Amiri, Piccoli.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. Allenatore: Juric. A disposizione: Gemello, V. Milinkovic, Buongiorno, Zima, Ansaldi, Aina, S. Ricci, Linetty, Warming, Pjaca, Seck, Zaza.