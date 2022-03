Alle 18 spazio a ben due match di questa domenica di Serie A. Scendono in campo e si affrontano Atalanta e Genoa.

Un cammino decisamente altalenante per un’Atalanta che ha bisogno assoluto di punti. Il rischio di restare fuori dalla zona Champions è più che mai concreto, e cosi per Gasperini e soci servirà cogliere ogni occasione possibile per portare punti a casa. Da qui alla fine della stagione ogni partita assumerà un valore specifico molto importante per le sorti del campionato nerazzurro.

In una situazione simile, anche se per obiettivi diametralmente opposti, c’è il Genoa. La squadra rossoblu ha bisogno di punti, nel suo caso, per acciuffare una salvezza che ad oggi appare non cosi semplice da conquistare. Blessin sta lavorando tanto, ma per il momento ha portato a casa solo pareggi (sei consecutivi). Serve una scossa decisa dal campo.

Atalanta-Genoa, le formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Djmsiti, Palomino, Scalvini; Zappacosta, Pessina, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, Muriel. A disposizione: Musso, Rossi, Toloi, Boga, Freuler, Pezzela, Mihaila, Demiral, Hateboer, Cisse. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Badelj, Galdames; Melegoni, Amiri, Portanova; Yeboah. A disposizione: Semper, Marchetti, Masiello, Bani, Calafiori, Ghiglione, Destro, Hernani, Kallon. Allenatore: Alexander Blessin