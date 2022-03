“Si incontreranno”, Marotta spiazzato: Inter, l’annuncio gela i tifosi

Si complicano i piani di mercato dell’Inter: il Milan, infatti, si è inserito nella corsa verso l’obiettivo inseguito da Marotta.

Lo scudetto è a portata di mano. Al traguardo mancano 9 giornate ed il Milan, a +3 dal Napoli secondo e a +4 dall’Inter terza, già in questo week end proverà ad allungare il gap che lo separa dalle inseguitrici. I riflettori, in casa rossonera, sono puntati sulla sfida in casa del Cagliari (reduce da due ko consecutivi): il momento è quindi topico, ma intanto Paolo Maldini ha già iniziato a riflettere in vista della prossima sessione del mercato.

Franck Kessie e Alessio Romagnoli, come noto, lasceranno la compagnia al termine dell’attuale stagione: il primo può essere già considerato un nuovo centrocampista del Barcellona (accordo sulla base di 6.5 milioni all’anno) mentre il secondo è finito nel mirino della Lazio. Da valutare, invece, la posizione di Zlatan Ibrahimovic.

Il contratto dello svedese scade a giugno e finora le parti non sono riuscite a trovare un accordo riguardante il rinnovo. Un nuovo summit è previsto ad aprile: lo svedese vuole restare ma non è certo che si arrivi ad un nuovo matrimonio. Ecco perché la dirigenza ha iniziato a scandagliare il mercato alla ricerca di possibili sostituti. Per uno di questi, in particolare, ci sarà da battere la concorrenza dell’Inter.

Inter, il Milan si inserisce per Scamacca

Nei radar ci sono Andrea Belotti, che a partire da luglio sarà libero da firmare a parametro zero per un’altra società, e soprattutto Gianluca Scamacca. L’attaccante piace molto a Maldini il quale a breve, stando a quanto riportato oggi dalla ‘Gazzetta dello Sport’, incontrerà la dirigenza del Sassuolo per fare il punto della situazione e verificare la fattibilità dell’operazione. La trattativa, in ogni caso, si preannuncia complicata.

I neroverdi, infatti, sono una bottega cara e il giocatore interessa molto all’Inter (chiamata a valutare le posizioni di Lautaro Martinez ed Edin Dzeko). Nel caso in cui la punta dovesse accettare la corte nerazzurra, allora il Milan su butterà su Divock Origi in uscita dal Liverpool: il belga, che fin qui ha totalizzato 14 presenze in maglia Reds “condite” da 5 gol e 3 assist, chiede un ingaggio compreso tra i 3.5 e i 4 milioni. La classica occasione di mercato, sulla quale Maldini ragionerà. Tripla opzione quindi, ma il preferito resta Scamacca.