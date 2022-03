Non solo Renato Sanches: Milan, le dichiarazioni fanno esultare i tifosi

Il Milan si prepara alla prossima sessione del mercato: nel mirino c’è Renato Sanchez. Intanto si sta per chiudere un’altra operazione.

Il Milan punta a rifarsi il trucco nella prossima sessione di mercato. Ora i riflettori sono puntati sulle restanti partite di campionato, che la squadra dovrà cercare di affrontare al massimo al fine di conquistare lo scudetto tanto ambito dalla piazza. Poi, sarà tempo di concretizzare le numerose trattative già imbastite da Paolo Maldini e Frederic Massara.

Diversi gli elementi seguiti dal club, tra cui Renato Sanches. Il portoghese, assente per infortunio nella recente sfida di Champions League contro il Chelsea, a fine stagione lascerà infatti il Lille. I tentativi effettuati dalla società francese di rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2023 non sono andati a buon fine e così in estate si procederà all’inevitabile divorzio.

Una situazione di cui è pronto ad approfittare il Milan, alla ricerca del sostituto di Franck Kessie promesso sposo del Barcellona. Quello di Renato Sanches è un profilo che piace molto, sia per dinamismo che per la sua capacità di unire qualità e concretezza, ma per ingaggiarlo servirà battere la concorrenza di numerose altre formazioni tra cui la Juventus.

Milan, numerose le operazioni di mercato in vista

Al tempo stesso, il Milan a breve provvedrà a blindare Rafael Leao autore di un’ottima stagione: 11 gol e 6 assist in 32 presenze complessive, che gli hanno consentito di essere spesso determinanti per la causa rossonera. La dirigenza ne ha apprezzato la crescita costante, al punto da presentargli un nuovo contratto da 4 milioni più bonus fino al 2026.

Un bel salto per l’attaccante, che al momento ne percepisce 1.5. La fumata bianca è vicina, si attende soltanto l’ufficialità. Intanto Leao, attraverso un video-reel pubblicato su Instagram, ha parlato del trasferimento che nel 2019 lo ha portato al Milan. “La società mi ha confessato dell’interesse. Quando poi ricevi la chiamata di Paolo Maldini non puoi rifiutare. E alla fine ho accettato questa nuova sfida”. Un matrimonio destinato ad andare avanti.