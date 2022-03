“Sarebbe molto grave”: Roma, il sorteggio di Conference spiazza i tifosi

Il sorteggio di Nyon ha decretato l’avversario dei quarti di finale di Conference League per la Roma: si tratta di una vecchia conoscenza.

La prima edizione della Conference League, la terza competizione europea per club pensata dalla UEFA, si avvia alla fase conclusiva. Oggi alle 15 sono andati in scena a Nyon i sorteggi dei quarti di finale, e tra le otto squadre in corsa figurava anche la Roma di José Mourinho.

Qualificatasi alla fase a gironi dopo aver eliminato lo scorso agosto i turchi del Trabzonspor nei playoff, la Roma è riuscita ad accedere agli ottavi di finale dove ha eliminato non senza fatica gli olandesi del Vitesse. Nel mezzo un percorso che come in campionato è stato contraddistinto da alti e bassi, prove convincenti e altre decisamente meno.

Tra le serate da dimenticare, indubbiamente, quella del 21 ottobre 2021. Quando ospite del Bodo/Glimt la Roma viene travolta addirittura 6-1 in 90 minuti che per la prima volta mettono in dubbio il progetto legato a Mourinho e producono una profonda spaccatura tra il tecnico e le cosiddette seconde linee.

Passato il turno e arrivati ai quarti di finale, i giallorossi ritroveranno proprio i norvegesi. Questo ha stabilito l’urna di Nyon nel sorteggio di oggi.

Roma, in Conference League c’è di nuovo il Bodo/Glimt

Il destino, passato dalle mani dell’ex Lazio e Olympique Marsiglia Lorik Cana che ha sorteggiato le squadre, ha dunque accoppiato nuovamente Roma e Bodo/Glimt. La rivincita della sfida andata in scena già due volte nella fase a gironi (i norvegesi poi pareggiarono 2-2 all’Olimpico) è stata la prima gara espressa dall’urna.

Un’occasione per la Roma di confrontarsi con una squadra che rappresenta una sorta di incubo e di esorcizzarlo? Oppure il rischio di ritrovarsi nuovamente di fronte una squadra che ha già dimostrato di sapere come mettere in difficoltà Zaniolo e compagni?

Lo scopriremo il 7 e il 14 aprile, quando le due sfide andranno in scena con l’andata in Norvegia e il ritorno all’Olimpico. Ma certo è che il sorteggio non poteva che colpire i tifosi giallorossi, che hanno immediatamente fatto sapere la loro via social. Su Twitter uno ha affermato che non esiste “nessuna occasione migliore”, mentre un altro ha scritto: “Questa può essere l’occasione giusta per cancellare una figuraccia planetaria o per farne una interplanetaria”.

La preoccupazione dei tifosi è che la Roma possa ripetere la sfida andata in scena in ottobre in Norvegia. Una gara che vide la Lupa prendere sottogamba gli avversari e schierare molte riserve. Un utente sottolinea: “Speriamo solo che stavolta non li sottovaluteranno. Sarebbe molto grave“.

Le altre gare sorteggiate sono Feyenoord-Slavia Praga, Olympique Marsiglia-PAOK e Leicester-PSV Eindhoven.