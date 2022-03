Il Milan passa anche a Cagliari e allontana l’Inter: decisivo Bennacer

Da pochi minuti è terminata la gara tra il Cagliari ed il Milan con il risultato di 0-1 a favore della squadra rossonera.

Il Milan inizia subito un gran ritmo, sfiorando il gol al 7′ con una girata di destro di Giroud che termina fuori. Dopo sei minuti, Kessie colpisce un palo con una conclusione dalla distanza. L’azione continua e questa volta è Brahim Diaz a sciupare una super occasione, mandando a lato a due metri da Cragno.

Dopo i primi minuti contraddistinti da tantissima sofferenza, il Cagliari ci prova al 37′ con una conclusione di Grassi che esce a lato. Il primo tempo si conclude con il tentativo di Theo Hernandez: sfera che si spegne sul fondo. Al 50′ Altare è bravissimo a fermare Messias al momento del tiro.

Al 52′ c’è l’ottima parata sulla conclusione dalla distanza di Theo Hernandez. Trascorrono otto minuti ed il Milan passa in vantaggio con il tiro a volo di Bennacer, su sponda di Giroud. Al 70′ ci prova il Cagliari con Grassi, il suo tiro si trasforma in passaggio per Joao Pedro che, però, non riesce ad impattare bene con la sfera.

Il Cagliari prende una traversa al 90′, ma il Milan vince con merito

Il Cagliari è finalmente pericoloso al 76′ con la conclusione di Deiola che diventa anche questa volta un passaggio per Joao Pedro che tenta il tiro: difesa rossonera che devia in calcio d’angolo. All’84’ il Milan parte in contropiede, il pallone arriva a Calabria che tira due metri: bravo Cragno a respingere.

All’85’ ci prova a volo Rebic, ma è bravo Lovato a salvare in angolo. Sul corner successivo c’è la sponda di Giroud: Cragno anticipa tutti con i pugno. Pavoletti colpisce la traversa con un tuffo di testa, sulla ribattuta ci va Marin ma il suo tiro va addosso a Bennacer steso a terra. La gara si conclude con il salvataggio in scivolata di Altare sulla conclusione a botta sicura di Saelemaekers.

La classifica aggiornata

Milan 66; Napoli 63; Inter 60; Juventus 56; Lazio 49; Roma e Atalanta* 48; Fiorentina 47; Sassuolo 43; Verona 41; Torino* 35; Bologna* 33; Empoli 32; Udinese* 30; Spezia 29; Sampdoria 26; Cagliari 25; Venezia* 22; Genoa 22; Salernitana** 16.

*una partita in meno

**due partite in meno