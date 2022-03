Colpo di scena Milan: l’ufficialità dell’ultim’ora spiazza Pioli e Maldini

Il Milan si prepara alla sfida sul campo del Cagliari: nel frattempo al club è stata comunicata la notizia che spiazza Pioli e Maldini.

Ultimi preparativi in casa Milan in vista della trasferta sul campo del Cagliari. I rossoneri, dopo le due vittorie consecutive ottenute ai danni del Napoli e dell’Empoli, sono riusciti a consolidare la propria posizione in vetta alla classifica e nel prossimo turno proveranno ad allungare ulteriormente il gap che lo separa dalla squadra di Luciano Spalletti (a -3).

Il tecnico Stefano Pioli, in queste ore, sarà chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione compreso il ballottaggio tra Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha ormai smaltito del tutto l’infortunio che lo aveva costretto a restare ai box nelle ultime settimane ed è pronto per giocare dal primo minuto.

Il francese, da canto suo, vuole continuare ad essere protagonista e celebrare nel migliore dei modi la recente convocazione in nazionale. Il Ct Didier Deschamps ha infatti deciso di chiamare proprio lui per ovviare all’assenza di Karim Benzema (fermato da un problema fisico che gli impedirà di giocare nel Clasico in programma domenica sera).

Milan, Giroud torna in Nazionale

Giroud, fino a questo momento, si è reso protagonista di una buona stagione in maglia rossonera: per lui, in totale, 11 reti e 3 assist in 28 presenze complessive, Un buon bottino, che gli ha consentito di essere spesso determinante per la causa della squadra di Pioli. Ora ecco l’ennesima soddisfazione.

La sua ultima presenza in Nazionale risale agli ultimi Europei. Da lì in poi il commissario tecnico Deschamps ha preferito orientarsi su altri nomi, salvo poi cambiare idea e richiamare l’ex Chelsea. Pioli, dal canto suo, avrebbe preferito tenerlo a Milanello in modo tale da prevenire altri possibili infortuni ma ormai la chiamata c’è stata. Giroud si prepara a tornare protagonista anche con la maglia della Francia.