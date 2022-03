Tutto pronto per il fischio di inizio di Inter-Fiorentina, match delle ore 18.00 del trentesimo turno del campionato di Serie A 2021/2022.

Manca pochissimo al fischio di inizio di Inter-Fiorentina, gara delle ore 18.00 della trentesima giornata di Serie A 2021/2022. Allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, la formazione nerazzurra di Simone Inzaghi ospita i viola guidati da Vincenzo Italiano.

Il match mette in palio punti importantissimi per entrambe le formazioni che, però, hanno obiettivi diversi. I padroni di casa cercano i tre punti per restare nella scia di Napoli e Inter, appollaiate momentaneamente al primo posto a quota 63 punti. La formazione toscana, invece, cerca la vittoria lontano da casa per continuare a sognare un piazzamento in Europa entro la fine della stagione. Le ambizioni dei viola restano alte nonostante l’avversario ostico. Arbitra il match il signor Chiffi di Padova, coadiuvato dagli assistenti Valeriani e Pagliardini. Al VAR, invece, il duo formato da Valeri e Zufferli.

Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic, Bastoni, Skriniar, D’Ambrosio; Perisic, Vidal, Calhanoglu, Barella, Dumfries; L. Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Venuti, Igor, Milenkovic, Biraghi; Duncan, Torreira, Castrovilli; Saponara, Piatek, Gonzalez. All. Italiano