Non solo Donnarumma: PSG, l’offerta può far saltare un altro affare al Milan

Il Psg è tornato a rappresentare una minaccia per il Milan: Paolo Maldini questa volta è convinto di tenere a bada la pressione francese

La crescita del Milan passa anche attraverso la capacità di trattenere i propri top player. I rossoneri in estate perderanno anche Frack Kessié. Il centrocampista ivoriano negli scorsi giorni ha raggiunto un accordo con il Barcellona e dunque lascerà i rossoneri senza portare soldi nelle casse della società. Una storia già vissuta un anno fa quando la dirigenza milanista ha visto partire con la stessa formula anche Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma.

Il portiere, in maniera particolare, ha lasciato i rossoneri dopo una lunga permanenza cominciata quando il Milan lo scovò piccolissimo in Campania, tanto da dover attendere il momento consentito dalle norme Noif per farlo trasferire sotto la Madonnina per iniziare la sua avventura nel settore giovanile. Il ‘tradimento’ del portiere della Nazionale di Roberto Mancini ha rappresentato un pugno nello stomaco che i tifosi sono riusciti a superare con le ottime prestazioni di Mike Maignan. Il Psg però ora ha fatto nuovamente capolino e per i rossoneri ricominciano le ansie.

Milan, il Psg forte su Rafael Leao ma i rossoneri sono ancora convinti di poter strappare il rinnovo

Il Psg è tornato a farsi minaccioso negli specchietti retrovisori del Milan. Questa volta però la società rossonera è convinta di poter resistere. Principalmente per un motivo: ha maggiore potere rispetto ad un anno fa. Rafael Leao, grande obiettivo dei parigini, ha un contratto fino a giugno 2024. Non vi sono pertanto minacce incombenti.

Il portoghese sta crescendo tantissimo nel suo percorso in rossonero e l’impressione è che l’ex Lille voglia continuare a migliorare nel club che ha avuto la capacità di ‘pescarlo’ quando era in Ligue 1.

Il Milan, che ha già rinnovato Theo Hernandez fino al 2026, vuole ora blindare pure questo suo altro gioiello. La dirigenza rossonera con in testa il direttore tecnico Paolo Maldini è convinta di essere vicina all’intesa per il rinnovo e per questa ragione al momento non si lascia ingolosire dai 70 milioni posti sul tavolo dal Psg per avere il portoghese classe 1999 che in questo 2022 appare inarrestabile. Tra tutte le competizioni, in questa stagione, Leao ha già segnato 11 reti e punta a migliorare il suo score.