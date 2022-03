Alle 18 spazio al primo posticipo di questa domenica di Serie A. Scendono in campo Roma e Lazio per il derby capitolino.

Appena un punto di distacco ed una corsa per l’Europa che diventa sempre più avvincente. Stavolta il derby di Roma si gioca su grandi emozioni, quelli di due tifoserie che sognano di poter chiudere la stagione tra le prime sei e poter giocare in Europa. I giallorossi, tra l’altro, hanno ancora la possibilità di conquistare quella Conference League che rappresenterebbe un grande risultato per Josè Mourinho. Resta il fatto, però, che per l’allenatore portoghese ha la necessità di confermare la Roma in Europa.

Di contro c’è una Lazio che al tempo stesso vuole portarsi in alto. Per Maurizio Sarri le difficoltà nel corso della stagione non sono state poche, ma adesso pare la squadra biancoceleste abbia raggiunto una sorta di equilibrio che, però, deve trovare costante riscontro sul campo. Vincere il derby anche in questa gara di ritorno rappresenterebbe un risultato importante e che darebbe grande fiducia a tutto l’ambiente biancoceleste.

Roma-Lazio, le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Fuzato, Kumbulla, Maitland-Niles, Diawara, Felix, El Shaarawy, Zaniolo, Veretout, Bove, Vina, Keramitsis, Pérez, Shomurodov.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri. A disposizione: Reina, Adamonis, Patric, Lazzari, Kamenovic, Akpa Akpro, André Anderson, Cataldi, Basic, Romero, Raul Moro, Cabral.